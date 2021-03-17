Повышенный кэшбэк за красоту в Банке «Кубань Кредит»Пластиковые карты Банк "Кубань Кредит" Кэшбэк
Держатели карт «Мой сезон» Банка «Кубань Кредит» получат повышенный кэшбэк за покупки в категории «Красота».
При оплате картой товаров и услуг в салонах красоты (барбершопах), SPA, магазинах косметики, а также в массажных и косметических салонах будет возвращаться до 5% от стоимости покупок.*
Предложение действует до 31 мая 2021 года.
Подробную информацию можно получить в офисах КБ «Кубань Кредит» и Контакт-центре по телефонам 8 800 555 2518 и *2518 (звонок бесплатный). Карту «Мой сезон» можно оформить в ближайшем ДО Банка, предварительно оставив онлайн-заявку.
*Кэшбэк 5% на покупки в категории «Красота» и 1% на все остальные товары — при покупках от 40 000 рублей. Кэшбэк 3% на покупки в категории «Красота» и 1% на все остальные товары — при покупках от 10 000 до 40 000 рублей.
По пластиковым картам банка действуют следующие "сезоны" кэшбэка:
- Зимний сезон – «РАЗВЛЕЧЕНИЯ» (с 1 декабря по 28(29) февраля)
Категория «РАЗВЛЕЧЕНИЯ» Кинотеатры, театры, онлайн-кинотеатры, билетные кассы, стримминговые сервисы, боулинг, бильярд, парки, цирки, студии, танцхоллы, дельфинарии, океанариумы, развлечения для туристов, фильмы/музыка/книги/игры (в цифровом виде), книги (товары и услуги в книжных магазинах и газетных киосках), цветы и оборудование для выращивания растений.
МСС-коды: 7841, 7911, 7922, 7929, 7932,7933, 7991, 7992, 7996, 7998, 7999, 5815, 5816, 7993, 5192, 5942, 5994, 5193, 5992.
- Весенний сезон – «КРАСОТА» (с 1 марта по 31 мая)
Категория «КРАСОТА» Салоны красоты, барбершопы, SPA, магазины косметики, товары и услуги в массажных и косметических салонах
МСС-коды: 5977, 7230, 7297
- Летний сезон – «АВТО» (с 1 июня по 31 августа)
Категория «АВТО» АЗС, станции техобслуживания, автомойки
МСС-коды: 5541, 5542, 7534, 7538, 7542
- Осенний сезон – «ДОМ» (с 1 сентября по30 ноября)
Категория «ДОМ» Строительство, ремонт, оборудование, мебель, бытовая техника, электроника и т.п., товары для сада
МСС-коды: 1520, 1711, 1731, 1740, 1750, 1761, 1771, 1799, 2842, 5039, 5051, 5072, 5074, 5198, 5200, 5211, 5231, 5251, 5261, 5712, 5713, 5714, 5719, 7342, 7622, 7623, 7629, 7641, 7692, 7699
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