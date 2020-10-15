Премиальная дебетовая карта World Mastercard Black Edition Энерготрансбанка

Премиальная дебетовая карта World Mastercard Black Edition ЭнерготрансбанкаПластиковые карты MasterCard Энерготрансбанк
С 15 октября Энерготрансбанк начал выпуск премиальных дебетовых карт World Mastercard Black Edition.
Держателям Black Edition будут доступны не только все преимущества, которые предусмотрены стандартной линейкой карт Энерготрансбанка, но и особый премиальный сервис.
Оформив карту World Mastercard Black Edition, вы получите:
- доступ в бизнес-залы аэропортов по программе Mastercard Lounge Key (Карта дает доступ в бизнес-залы аэропортов, которые участвуют в программе. Бронирование и предоплата не требуются);
- круглосуточный консьерж-сервис от Mastercard (Круглосуточная помощь в организации поездок; Бронирование туров, авиабилетов и гостиниц; Заказ такси, помощь в поиске нужных организаций и другая справочная информация; Оформление броней, покупка и доставка билетов на деловые и развлекательные мероприятия);
- широкую программу страхования в путешествиях, которая распространяется в том числе на членов вашей семьи (Действует на путешествия длительностью до 45 дней в пределах России и за её пределами; Общая длительность поездок за календарный год — не более 183 дней;Договор страхования продлевается каждый год в период действия карты; Страхование распространяется на всех членов семьи до 5 человек);
- скидки и предложения от Mastercard.
- Выпуск основной или дополнительной карты WorldMastercard BlackEdition бесплатно
- Обслуживание основной или дополнительной карты World Mastercard Black Edition 2500 рублей в месяц, либо бесплатно при условии оплаты с карты свыше 150 000 руб.в месяц
С полным описанием привилегий и условий обслуживания по премиальной карте вы можете ознакомиться на сайте банка в разделе «Банковские карты — Black Edition».
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