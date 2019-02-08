Примсоцбанк начал выдачу автокредитов на автомобили ZOTYE

Примсоцбанк начал выдачу автокредитов на автомобили ZOTYEПримсоцбанк автокредиты
Примсоцбанк и ООО «Зоти Моторс Рус» заключили договор о сотрудничестве, в рамках которого Банк начнёт выдачу автокредитов на приобретение автомобилей бренда ZOTYE у официальных дилеров. Покупателям будет доступен полный спектр кредитных программ Примсоцбанка.
— Мы рады сотрудничеству с брендом ZOTYE, ведь это расширяет выбор наших клиентов, а значит они смогут подобрать автомобиль под себя, — отметил Алексей Сорокин, начальник отдела автокредитования ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» — В свою очередь, гибкость наших программ позволит удовлетворить даже самого требовательного клиента. У нас есть программы без первоначального взноса.
Как отмечают специалисты Банка по автокредитованию, для покупки автомобиля в кредит достаточно только паспорта. Кроме того, все клиенты Примсоцбанка, взявшие автокредит, могут получить кредитную VIP-карту в бесплатным годовым обслуживанием. Приятным бонусом станет и то, что оригинал ПТС остаётся у покупателя автомобиля — банку будет достаточно копии.
Срок автокредитования составляет от 2 до 7 лет, минимальная сумма кредита составляет 100 тысяч рублей, максимальная — не ограничена. Первоначальный взнос при покупке авто необязателен. Автомобили ZOTYE можно приобрести у официальных дилеров, список которых размещён на сайте Банка.
Преимущества автокредита:
- Возможность оформления автокредита только по паспорту;
- Возможность досрочного гашения без штрафов и комиссий;
- Возможность оформления КАСКО в кредит;
- Возможность оформления кредита без КАСКО;
- Возможность оформления страхования жизни и здоровья в кредит;
- Максимальная сумма кредита на новый автомобиль – не ограничена;
- Возможность оформления договора GAP страхования в кредит;
- Возможность оформления договора VIP обслуживания в кредит.
Подробную информацию об автокредитовании в Примсоцбанке можно получить в отделениях Банка, а также на официальном сайте и по телефону единой справочной службы 8(800)200-42-02.
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