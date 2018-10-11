Примсоцбанк теперь не требует оригинал ПТС при автокредитовании

Примсоцбанк теперь не требует оригинал ПТС при автокредитованииПримсоцбанк автокредиты
Примсоцбанк отменяет требование об обязательном предоставлении в банк оригинала ПТС при покупке автомобиля посредством автокредита. Решение экономит время клиентов на посещении офиса банка для передачи и возврата документов.
— Теперь клиенту не нужно лишний раз ехать в Банк, что бы сдать ПТС, а после закрытия кредита его забирать. Это действительно актуально для клиентов, живущих далеко от Банка, в том числе в городах, где нет офиса банка. А таких клиентов немало, — рассказал Алексей Сорокин, начальник отдела автокредитования ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» — Кроме того, клиенту намного спокойнее, когда ПТС хранится у него. Поэтому часть заёмщиков выбирает именно те банки, где ПТС сдавать не нужно.
На сегодняшний день Примсоцбанк предлагает приобретение как новых, так и подержанных (до 10 лет) автомобилей у физических лиц, а также в автосалонах и на аукционах. Срок кредита — от 2 до 7 лет, максимальная сумма не ограничена, возможна выдача без первоначального взноса и КАСКО, только по паспорту.
Преимущества кредита
- Отсутствие первоначального взноса;
- Быстрое рассмотрение заявки на кредит;
- Оформление кредита на новые и подержанные авто;
- Возможность оформления автокредита только по паспорту;
- Возможность досрочного гашения без штрафов и комиссий;
- Возможность оформления КАСКО в кредит;
- Возможность оформления и/ или страхования жизни и здоровья в кредит;
- Возможность оформления договора GAP страхования в кредит;
- Возможность оформления договора VIP обслуживания в кредит.
Требования к заемщикам
- Возраст заемщика (поручителя) — от 22 лет (на момент подачи заявки на кредит) до 70 лет (на момент окончания кредитного договора).
- Регистрация по месту жительства/ пребывания (на период срока действия кредитного договора) в одном из регионов присутствия Банка5.
- У заемщика должно быть не более 5-ти действующих кредитов.
Для получения кредита необходимо предоставить следующие документы:
- паспорт гражданина РФ;
- Документы, подтверждающие доход и трудоустройство Заемщика, в том числе собственника бизнеса, ведущего трудовую деятельность предоставляются при сумме кредита свыше 1 400 000 рублей (При первоначальном взносе от 30% документы не предоставляются на любую сумму кредита):
- справка от работодателя о заработной плате за последние 6 месяцев по форме 2-НДФЛ / по форме банка / счет-выписка о зачислении заработной платы за последние 6 месяцев через Банк, через сторонний банк;
- копии всех листов трудовой книжки или трудового договора, заверенные работодателем.
- справка от работодателя о заработной плате за последние 6 месяцев по форме 2-НДФЛ / по форме банка / счет-выписка о зачислении заработной платы за последние 6 месяцев через Банк, через сторонний банк;
- Военнослужащие:
- справка о доходах за последние 6 месяцев по форме 2-НДФЛ/ по форме банка/ счет-выписка из банка о зачислении заработной платы за последние 6 месяцев, при условии, что заработная плата зачисляется на личный банковский счет на основании договора кредитной организации и Министерства Обороны РФ;
- справка о прохождении службы или копия контракта, заверенная командиром части.
- справка о доходах за последние 6 месяцев по форме 2-НДФЛ/ по форме банка/ счет-выписка из банка о зачислении заработной платы за последние 6 месяцев, при условии, что заработная плата зачисляется на личный банковский счет на основании договора кредитной организации и Министерства Обороны РФ;
- Нотариусы:
- свидетельство ИНН (физического лица);
- приказ Минюста о назначении на должность нотариуса;
- копия налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц форма 3-НДФЛ), с отметкой налогового органа о ее принятии.
- свидетельство ИНН (физического лица);
- Индивидуальные предприниматели:
Собственники Организации, не являющиеся сотрудниками Организации/ не ведут трудовую деятельность, но имеют постоянный источник дохода как собственник бизнеса.
- справка по форме 2-НДФЛ о доходах (дивидендах);
- копия налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ), с отметкой налогового органа о ее принятии, за два последних налоговых периода (при налоговом периоде 12 месяцев — за один налоговый период) (например, доход от сдачи в аренду недвижимости);
- свидетельство ИНН (физического лица);
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица или Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (для ЮЛ, регистрация которых состоялась после 01.01.2017 г.).
- справка по форме 2-НДФЛ о доходах (дивидендах);
Подробную информацию об автокредитовании можно получить в офисах Примсоцбанка, на сайте и по телефону единой справочной службы 8(800)200-42-02.
Материалы по теме
- Авто-кредит в Промсвязьбанке 1
- Кредит на автомобиль - подержанный автомобиль с пробегом или новый можно купить в кредит 5
- Омскпромстройбанк предлагает купить автомобиль в кредит
- Автокредит Сбербанка России физическим лицам - условия, проценты 251
- Правильно ли отказали в автокредите пенсионеру на основе внутреннего регламента Сбербанка РФ?
- Кредит на покупку автомобиля. Кредиты в автосалонах. Автокредит с КАСКО 3
- Кредиты Сбербанка России - кредитование физических лиц на 2017 год 352
- Автокредитование в Москве. Программы автокредитов Банка Москвы. 4
- Автокредит с государственной поддержкой: 2017 год, условия льготного автокредитования, банки, виды автомобилей 2
- Через какой период Сбербанк выдает кредиты после неудачного поручительства?