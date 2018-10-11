Примсоцбанк теперь не требует оригинал ПТС при автокредитовании



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Примсоцбанк отменяет требование об обязательном предоставлении в банк оригинала ПТС при покупке автомобиля посредством автокредита. Решение экономит время клиентов на посещении офиса банка для передачи и возврата документов.

— Теперь клиенту не нужно лишний раз ехать в Банк, что бы сдать ПТС, а после закрытия кредита его забирать. Это действительно актуально для клиентов, живущих далеко от Банка, в том числе в городах, где нет офиса банка. А таких клиентов немало, — рассказал Алексей Сорокин, начальник отдела автокредитования ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» — Кроме того, клиенту намного спокойнее, когда ПТС хранится у него. Поэтому часть заёмщиков выбирает именно те банки, где ПТС сдавать не нужно.

На сегодняшний день Примсоцбанк предлагает приобретение как новых, так и подержанных (до 10 лет) автомобилей у физических лиц, а также в автосалонах и на аукционах. Срок кредита — от 2 до 7 лет, максимальная сумма не ограничена, возможна выдача без первоначального взноса и КАСКО, только по паспорту.

Преимущества кредита

  • Отсутствие первоначального взноса;
  • Быстрое рассмотрение заявки на кредит;
  • Оформление кредита на новые и подержанные авто;
  • Возможность оформления автокредита только по паспорту;
  • Возможность досрочного гашения без штрафов и комиссий;
  • Возможность оформления КАСКО в кредит;
  • Возможность оформления и/ или страхования жизни и здоровья в кредит;
  • Возможность оформления договора GAP страхования в кредит;
  • Возможность оформления договора VIP обслуживания в кредит.

Требования к заемщикам

  • Возраст заемщика (поручителя) — от 22 лет (на момент подачи заявки на кредит) до 70 лет (на момент окончания кредитного договора).
  • Регистрация по месту жительства/ пребывания (на период срока действия кредитного договора) в одном из регионов присутствия Банка5.
  • У заемщика должно быть не более 5-ти действующих кредитов.

Для получения кредита необходимо предоставить следующие документы:

  • паспорт гражданина РФ;
  • Документы, подтверждающие доход и трудоустройство Заемщика, в том числе собственника бизнеса, ведущего трудовую деятельность предоставляются при сумме кредита свыше 1 400 000 рублей (При первоначальном взносе от 30% документы не предоставляются на любую сумму кредита):

    • справка от работодателя о заработной плате за последние 6 месяцев по форме 2-НДФЛ / по форме банка / счет-выписка о зачислении заработной платы за последние 6 месяцев через Банк, через сторонний банк;
    • копии всех листов трудовой книжки или трудового договора, заверенные работодателем.

  • Военнослужащие:

    • справка о доходах за последние 6 месяцев по форме 2-НДФЛ/ по форме банка/ счет-выписка из банка о зачислении заработной платы за последние 6 месяцев, при условии, что заработная плата зачисляется на личный банковский счет на основании договора кредитной организации и Министерства Обороны РФ;
    • справка о прохождении службы или копия контракта, заверенная командиром части.


  • Нотариусы:

    • свидетельство ИНН (физического лица);
    • приказ Минюста о назначении на должность нотариуса;
    • копия налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц форма 3-НДФЛ), с отметкой налогового органа о ее принятии.


  • Индивидуальные предприниматели:

    Собственники Организации, не являющиеся сотрудниками Организации/ не ведут трудовую деятельность, но имеют постоянный источник дохода как собственник бизнеса.

    • справка по форме 2-НДФЛ о доходах (дивидендах);
    • копия налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ), с отметкой налогового органа о ее принятии, за два последних налоговых периода (при налоговом периоде 12 месяцев — за один налоговый период) (например, доход от сдачи в аренду недвижимости);
    • свидетельство ИНН (физического лица);
    • свидетельство о государственной регистрации юридического лица или Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (для ЮЛ, регистрация которых состоялась после 01.01.2017 г.).



Подробную информацию об автокредитовании можно получить в офисах Примсоцбанка, на сайте и по телефону единой справочной службы 8(800)200-42-02.




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