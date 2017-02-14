Примсоцбанк возобновил выдачу автокредитов с господдержкой

14.02.17

Примсоцбанк

автокредиты

С 13 марта Примсоцбанк возобновил оформление автокредитов по государственной программе субсидирования. Всего за время реализации данной программы Примсоцбанк выдал льготных кредитов на приобретение автомобилей на сумму более 80 млн рублей.



Программа оказалось наиболее востребованной в центральных регионах, таких как Санкт-Петербург, однако специалисты банка отмечают неуклонный рост спроса и в других регионах России. Условия программы распространяются на покупку новых автомобилей категории «B» выпуска 2016-2017 годов в салонах официальных дилеров. При этом максимальная стоимость автомобиля может составлять до 1 млн 150 тысяч рублей.



Кредитование осуществляется по льготной ставке - от 9 % годовых, которая зависит от размера первоначального взноса и наличия добровольного страхования КАСКО. Минимальная сумма кредита – от 100 000 рублей, максимальный срок кредита – 3 года.



Заем на покупку автомобиля с господдержкой оформляется в рублях, причем дополнительные комиссии и сборы программа государственного автокредитования не предусматривает. Возможно оформление по одному паспорту. Предварительно необходимо уточнить у официального дилера, попадает ли выбранный автомобиль в список субсидируемых.



Более подробную информацию о программе «Автокредит с господдержкой» можно получить в офисах Банка, на сайте и по телефону Единого Контактного Центра 8-800-200-42-02.





Источник: Примсоцбанк, 14.02.2017



