Примсоцбанк снизил ставки по автокредитам без подтверждения доходов

Примсоцбанк снизил ставки по автокредитам без подтверждения доходовАвтокредит Примсоцбанк
С 1 апреля в Примсоцбанке снизились ставки на автокредитование. Изменения коснулись программы на приобретение новых авто.
Теперь оформить кредит можно по ставке от 8,9% до 11%. Первоначальный взнос при этом составит от 15% стоимости покупки. Срок кредитования от 24 до 84 месяцев, а сумма от 100 000 до 10 000 000 рублей (возможно индивидуальное согласование суммы).
- Мы постарались максимально учесть интересы заёмщиков - и не только снизили ставки, но и в принципе сделали условия кредитования более удобными. Так, например, взять автокредит можно без подтверждения доходов и копии трудовой книжки, - поделился Алексей Сорокин, начальник отдела автокредитования ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».
Отметим, условия действительны при заключении договора страхования Мини КаСКО (Каско-Профи+) и страховании жизни здоровья заемщика. При отказе от данных услуг ставка вырастет на 6%.
Узнать подробнее об условиях автокредитования в Примсоцбанке можно в офисах банка, на официальном сайте, а также по телефону 8-800-350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.
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