Примсоцбанк запустил в оборот моментальную карту «Сегодня»



Примсоцбанк запустил в оборот карту моментальной выдачи «Сегодня».

Моментальная карта – это бесплатная карта, изготовления которой ждать не нужно: на ней не печатается имя клиента. После получения карты ей сразу же можно расплачиваться, переводить деньги – всё как на обычной именной карте.

Для того, чтобы оформить карту «Сегодня» необходимо:

  1. Посетить любой офис Банка с паспортом.
  2. Попросить оформить моментальную карту.
  3. Вы получите её мгновенно и сразу сможете пользоваться.

    Через мобильное приложение «Примсоцлайн» с помощью карты можно:

    • Оплачивать мобильную связь, ЖКХ и другие услуги;
    • Переводить деньги клиентам Банка и других Банков;
    • Запрашивать деньги с других Банков;
    • Открывать вклады и проверять баланс на счетах.


    Стоимость обслуживания карты составляет 0 рублей в месяц. На остаток начисляется – 3,5%. В зависимости от суммы оборота по карте, клиенты могут получить до 2% кэшбэка, его максимальная сумма составляет 3000 рублей в месяц. SMS - информирование — бесплатно. Получение наличных в банкомате любого банка — без комиссии (в пределах льготного лимита выдачи наличных денежных средств в календарный месяц).


    Подробности о карте «Сегодня» можно узнать на официальном сайте, в офисах банка, а также по телефону Единой справочной службы 8-800-350-42-02.




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