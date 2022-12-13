Призы к Новому году за покупки по СБП!Пластиковые карты акция АО «НСПК» КБ «Долинск» Система быстрых платежей (СБП)
Акция «Предновогодний розыгрыш СБП» проводится на всей территории РФ до 31 декабря 2022 года и дает возможность выиграть денежные призы:
- 1 000 рублей - 35 000 победителей в неделю;
- 1 000 000 рублей - 5 победителей в месяц.
Для участия необходимо:
- Зарегистрироваться в период проведения Акции на сайте privetmir.ru или в мобильном приложении «Привет, Мир!».
- Оплатить товары и услуги с помощью мобильного приложения Банка «Долинск» через Систему быстрых платежей во всех торгово-сервисных предприятиях, принимающих оплату по СБП или через приложение СБПэй.
- Проверить по номеру телефона возможный выигрыш на сайте sbp.nspk.ru
Минимальный размер расходной операции, принимающей участие в Акции - 10 рублей.
Организатор акции: Акционерное общество «Национальная система платежных карт» (АО «НСПК»), адрес местонахождения (почтовый адрес): 115184, Москва, ул. Большая Татарская, д. 11, ИНН 7706812159, ОГРН 1147746831352.
С подробными условиями проведения Акции Вы можете ознакомиться на сайте sbp.nspk.ru/promo/
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