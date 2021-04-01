Продление срока приема к исполнению бюджетных платежей по старым реквизитам

Продление срока приема к исполнению бюджетных платежей по старым реквизитамЭнерготрансбанк реквизиты
Реквизиты для уплаты налогов и иных платежей в бюджет были изменены с 1 января 2021 года в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2019 №479-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части казначейского обслуживания и системы казначейских платежей».
Вы можете уточнить новые реквизиты на официальном сайте Казначейства России в разделе «Документы – Система казначейских платежей – Казначейские счета» в «Таблице соответствия действующих банковских счетов банковским счетам, входящим в состав единого казначейского счета, и казначейским счетам, а также информация о банковских идентификационных кодах территориальных органов Казначейства России».
Обратите внимание, что вы сможете осуществить бюджетные платежи по старым реквизитам до даты закрытия банковских счетов территориальных органов Федерального Казначейства, подлежащих закрытию. Ознакомиться с Графиком закрытия ранее открытых территориальным органам Федерального казначейства банковских счетов, а также Графиком закрытия отдельных банковских счетов территориальных органов Федерального казначейства в связи с реорганизацией муниципальных образований в субъектах Российской Федерации можно на официальном сайте Казначейства России.
Подробная информация на официальном сайте казначейства https://roskazna.gov.ru/dokumenty/sistema-kaznacheyskikh-platezhey/kaznacheyskie-scheta/
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