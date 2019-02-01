Продуктовый кэш-бэк от банка Приморье

Продуктовый кэш-бэк от банка ПриморьеБанк «Приморье» Кэшбэк пластиковые карты
Как сэкономить, покупая продукты в магазинах у дома, супермаркетах и гипермаркетах? Можно «ловить» еженедельные акции и специальные предложения, а можно еще и зарабатывать на покупках, если оформить новую дебетовую карту Банка «Приморье» «Cash-back на продукты». При оплате продовольственных товаров этой картой на счет вернется 3% от суммы каждой покупки.
VISA Gold Rewards
VISA Gold Rewards
— На сегодняшний день «пластик» становится все более востребованным инструментом для повседневных покупок дальневосточников, при этом расходы на продукты питания составляют примерно треть семейного бюджета, — комментирует начальник управления транзакционного бизнеса Банка «Приморье» Дмитрий Цвиркун. — Поэтому мы расширили линейку пластиковых карт с максимальной выгодой на самые популярные покупки: вернуть проценты можно за приобретение авиабилетов, билетов в театры и кино, за заправку машины, а теперь и за покупку продуктов питания. Отмечу, что начисление cash-back по операциям на всех наших банковских картах происходит ежемесячно и автоматически.
Банк «Приморье» стал первым банком региона, который предлагает карту с cash-back именно на продукты питания. В отличие от карт других банков, где категории «супермаркеты», «продукты», действует определенное время, на карте Банка «Приморье» «Cash-back на продукты» эта категория активна всегда. Кроме того, процент возврата не зависит от ежемесячных оборотов по карте. Важный момент — ездить за покупками в какую-либо одну сеть гипермаркетов также не обязательно. В отличие от партнерских бонусных карт банков и супермаркетов, столь популярных во многих регионах России, возврат средств по карте Банка «Приморье» «Cash-back на продукты» осуществляется за покупку всех продовольственных товаров в любых магазинах и супермаркетах* на территории всей страны.
— За год при средних затратах на покупку продуктов на семью из 3–4 человек по этой карте можно вернуть порядка 10 000 рублей, — уточняет Дмитрий Цвиркун. — В среднем каждую неделю семья закупает продуктов на 4 500 р., плюс внеплановые покупки, например, в придомовых магазинах, несколько раз большие выезды в супермаркеты для покупок продуктов к праздничному столу или пикники на природе: за год семья тратит порядка 330 тысяч рублей на продукты, за это время на карту «Cash-back на продукты» вернется 9 900 р.
Оформить карту «Cash-back на продукты» Банка «Приморье» можно бесплатно в двух вариантах — VISA Gold Rewards и Мир-Maestro Привилегия Плюс. При сумме покупок от 30 000 рублей в месяц обслуживание** также будет бесплатным. Снимать деньги без комиссии можно во всех банкоматах Банка «Приморье», а также два раза в месяц в любом банкомате на территории России. Как и для других пластиковых карт Банка «Приморье», для карты «Cash-back на продукты» клиенту бесплатно доступны удобные дистанционные сервисы: Интернет-банк, Мобильный банк.
Условия по карте VISA Gold Rewards:
- Бесконтактная оплата - да
- В какой валюте можно открыть $, €, ?
- Срок действия карты 2 года
- Оплата за границей да
- Выпуск карты 0 ?
- Обслуживание карты 99 ? в месяц
0 ? — при сумме покупок от 30 000 ? в месяц
- Смс-сервис и мобильный банк 0 ?
- Интернет Банк 0 ?
Заказать новые карты можно по телефону контакт-центра 8 800 200 20 86, в Мобильном приложении, на сайте, а также в любом офисе Банка «Приморье».
В 2019 году Банк «Приморье» отмечает 25-летний юбилей. В честь этого события Банк подготовил множество интересных и выгодных предложений для своих настоящих и будущих клиентов. Следите за новостями!
- Cash-back начисляется на следующие коды MCC:
5422 — Замороженные / консервированные мясные и морепродукты
5441 — Кондитерские изделия
5451 — Молокопродукты
5462 — Хлебобулочные изделия
5499 — Прочие продовольственные магазины
** при сумме покупок менее чем на 30 000 рублей в месяц стоимость обслуживания составит 99 руб./мес.
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