«ПТБ-Рахмат» - новая кредитная карта от башкирского ПромТрансБанка



Хорошая новость для жителей Республики Башкортостан - во всех отделениях Банка ПТБ можно оформить новую кредитную карту «ПТБ-Рахмат» MasterCard.

Кредитная карта разработана с максимальным учетом потребностей и пожеланий клиентов.

Среди основных преимуществ карты «ПТБ-Рахмат»:

  • плата за выпуск карты не взимается,
  • без комиссии за годовое обслуживание карт,
  • минимальная сумма платежа от суммы задолженности,
  • безналичная оплата без комиссий,
  • бесплатное дистанционное банковское обслуживание,
  • льготный период 50 дней.

Держатель карты «ПТБ-Рахмат» может пользоваться деньгами банка бесплатно до 50 дней. И только по окончании этого срока, если кредит не будет погашен, возникает платеж по уплате процентов. Причем ставка, которую Банк ПТБ предусмотрел для такого случая, выгодна для клиента – всего 16,9% годовых, что является одним из самых интересных предложений на рынке кредитных карт.

Кредитная карта «ПТБ-Рахмат» - удобный инструмент для получения денег и безналичной оплаты. Продукт будет интересен, во-первых, тем, кто использует кредитку как «резервный кошелек» для экстренных расходов, а во-вторых, клиентам, которые привыкли использовать кредитный лимит не разово, а многократно, постоянно пуская в оборот кредитные деньги.

Более подробную информацию узнавайте в отделениях Банка или по телефону +7(347)2-999-999. А также вы можете заказать звонок или заполнить заявку онлайн или написать WhatsApp, Viber, Telegram 8-967-749-49-49.




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