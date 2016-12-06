Райффайзенбанк снова снижает процентные ставки по потребительским кредитам

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Райффайзенбанк снова снижает процентные ставки по потребительским кредитам06.12.16 Райффайзенбанк потребительский кредит процентная ставка
Райффайзенбанк снова снизил процентные ставки по потребительским кредитам для всех категорий заёмщиков до минимального размера от 14,9%. Снижение минимальной процентной ставки составило 1,0%, так как ранее процентная ставка по потребительскому кредиту для клиентов, впервые обратившихся в банк, составляла 15,9%.
Теперь минимальный размер процентной ставки для всех клиентов составляет 14,9% и действует для всех сроков кредитования. Минимальная сумма кредита, в зависимости от категории клиента, может составлять 90 тыс. рублей. Максимальная сумма варьируется — до 1,5 млн. руб. для новых клиентов банка и для сотрудников компаний, согласованных банком для кредитования их сотрудников на специальных условиях и до 2 млн. руб. для зарплатных клиентов.
Кредит оформляется без залога и поручительства. Зарплатным клиентам банка для оформления потребительского кредита необходимы только паспорт и анкета.
Как отметил начальник управления массового рынка и кредитных продуктов Райффайзенбанка Андрей Морозов:
«Мы нацелены на то, чтобы делать наши продукты более выгодными для всех категорий клиентов. Мы рады возможности в очередной раз снизить ставки на бессрочной основе, не ограничивая их действие рамками определённой акции».Более подробно с условиями предоставления потребительского кредита в АО «Райффайзенбанк» можно ознакомиться на официальном сайте.
Источник: Райффайзенбанк, 05 декабря 2016
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Автор проекта: Галина Парфирьевна
экономист
Работала в крупнейших банках Казахстана и России. Пишет аналитические и обзорные статьи про депозиты, кредиты, ипотеке и другие банковские услуги для населения и предпринимателей. Официальный сайт Банкирши.
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