Райффайзенбанк выяснил, что важно для россиян при выборе кредита на покупку автомобиля

Райффайзенбанк выяснил, что важно для россиян при выборе кредита на покупку автомобиляАвтокредит Райффайзенбанк
Помимо выгодной ставки (значимо для 81% респондентов), при выборе кредита на покупку автомобиля россияне больше всего обращают внимание на минимальный пакет документов (6%) и возможность сделать всё онлайн (6%), показало исследование Райффайзенбанка. Для 4% оказалось важным отсутствие условий по КАСКО, а для 3% — скорость получения денег.
Интересно, что для петербуржцев более, чем для жителей других регионов, важен дистанционный сервис (11%) и менее значима ставка (73%). При этом быстрее всего кредитное решение принимают жители Перми: 15% готовы дать ответ в тот же день, а дольше всего — жители Самары: 48% требуется для этого больше недели.
Что же касается общего числа респондентов, то большинство (41%) собираются обдумывать кредитное предложение больше недели. В тот же день принять кредитное предложение готовы 7% опрошенных, а на следующий — 10%.
«Сегодня 76% кредитов в Райффайзенбанке клиенты получают полностью онлайн, без встречи с представителем банка для подписания документов, — рассказывает Иван Карпов, руководитель по развитию потребительского кредитования Райффайзенбанка. — Оформить заявку и получить кредит можно в считанные минуты на сайте raif.ru или в мобильном приложении Райффайзен-Онлайн, даже в городах, где нет отделений».
Ранее Райффайзенбанк рассказывал, что половина россиян, планирующих покупку автомобиля, собирается приобретать его за счёт собственных накоплений и кредитных средств одновременно. Полностью на заёмные средства полагаются только 12% респондентов.
В онлайн-опросе участвовали порядка тысячи жителей пяти городов-миллионников, которые в ближайшее время планируют покупку автомобиля. Это мужчины и женщины (45% & 55%) преимущественно 26–45 лет. Ежемесячный доход больше половины респондентов составляет от 30 до 60 тыс. руб.
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