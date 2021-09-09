Райффайзенбанк выяснил, сколько владельцев кредитных карт не укладываются в льготный период

Райффайзенбанк выяснил, сколько владельцев кредитных карт не укладываются в льготный периодПластиковые карты Райффайзенбанк кредитная карта
Каждый десятый владелец кредитной карты не успевает погасить задолженность в льготный период, показал онлайн-опрос Райффайзенбанка. Главным образом потому, что нет возможности внести необходимую сумму в это время. Эту причину обозначили 61% опрошенных. 23% говорят, что не успевают уложиться в грейс-период — он слишком маленький. 18% владельцев кредитных карт просто забывают, когда заканчивается беспроцентное время пользования деньгами банка. Последняя причина более характера для женщин, чем для мужчин: 22% против 12% соответственно.
Льготный или грейс-период позволяет бесплатно пользоваться деньгами с кредитной карты. Если погасить задолженность в этот срок, проценты платить не нужно. Например, по карте Райффайзенбанка «110 дней без процентов» можно бесплатно пользоваться деньгами банка почти четыре месяца.
«Обычно ставки по кредитным картам выше ставок по кредиту наличными из-за срока займа и лимита, которые в этом случае гораздо меньше. Однако мы стремимся быть максимально удобными для наших клиентов, поэтому для клиентов, которым не хватило 110 дней грейс-периода, мы снижаем ставку до 9,8%. И фактически предлагаем кредитку по цене ипотеки», — рассказал Андрей Спиваков, управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка.
Кредитная карта Райффайзенбанка с длинным грейс-периодом — «110 дней без процентов» — бесплатна в обслуживании. У клиентов есть возможность без комиссии снимать или переводить до 50 тыс. руб. ежемесячно. Подробнее можно узнать на raif.ru.
В онлайн-опросе приняли участие порядка тысячи владельцев кредитных карт — это мужчины и женщины (47% vs 53%) из пяти городов-миллионников, включая Москву и Санкт-Петербург, большинству из которых 26–35 лет. 44% опрошенных зарабатывает в месяц от 30 до 60 тыс. руб.
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