Рекомендуйте Челиндбанк партнерам по бизнесу и пользуйтесь выгодными условиями по РКО!ЧЕЛИНДБАНК акция расчетный счет РКО расчетно-кассовое обслуживание
В Челиндбанке продолжается акция для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Рекомендуя своим партнерам открыть расчетный счет в Челиндбанке, действующие клиенты Банка получают:
- бесплатное подключение и обслуживание любого из пакетов услуг по РКО;
- бесплатные расчеты с партнером, открывшим счет в Челиндбанке по рекомендации.
При открытии расчетного счета в Челиндбанке по рекомендации партнера, новые клиенты Банка получают:
- бесплатное открытие расчетного счета в рублях РФ;
- бесплатное подключение и обслуживание любого из пакетов услуг по РКО;
- бесплатные расчеты с партнером-рекомендателем по счетам, открытым в Челиндбанке.
Акция действует до 01 октября 2020 г.
В рамках Акции используются следующие определения:
- Акция – специальная акция для Клиентов сроком действия с «16» октября 2019г. до «01» октября 2020г.
- Банк - ПАО «ЧЕЛИНДБАНК».
- Клиент – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, на основании лицензии или иного специального разрешения (резидент или нерезидент) – клиент Банка.
- Партнер – Клиент, открывший Счет по рекомендации Рекомендателя в одном из подразделений (филиале, ОПЕРУ) Банка. На момент начала участия в Акции Партнер не должен иметь Счет в данном подразделении (филиале, ОПЕРУ) Банка.
- Рекомендатель - Клиент Банка, по рекомендации которого Партнер открыл Счет в Банке.
- Счет - расчетный счет Клиента в Банке в рублях РФ.
Условия Акции для Рекомендателей:
Рекомендуя своему партнеру открыть Счет в ПАО «ЧЕЛИНДБАНК», клиенты Банка получают право (за каждого Партнера, открывшего счет по его рекомендации в период проведения Акции)
- бесплатно подключить один расчетный счет к любому из Пакетов (ссылка на пакеты) Банка на один (следующий неоплаченный) Текущий период обслуживания по Пакету;
- бесплатно осуществлять расчеты с Партнером по Счетам, открытым в ПАО «ЧЕЛИНДБАНК», на протяжении всего периода обслуживания в Банке.
Если Счет Рекомендателя не подключен к Пакету, воспользоваться правом бесплатно подключить любой из Пакетов Банка он может в течение месяца со дня открытия Счета Партнером.
Для участия в Акции Рекомендателю необходимо заполнить специальную форму и направить её в Банк по СДБО или передать бухгалтеру на группу.
Условия Акции для Партнеров:
Открывая Счет в ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» по рекомендации в период проведения Акции, Партнеры получают право:
- бесплатно открыть Счет;
- в момент открытия Счета по желанию Клиента бесплатно подключить любой из Пакетов Банка на один Текущий период обслуживания по Пакету;
- бесплатно осуществлять расчеты с Рекомендателем по Счетам, открытым в ПАО «ЧЕЛИНДБАНК», на протяжении всего периода обслуживания в Банке.
После открытия Счета Партнер может участвовать в Акции в качестве Рекомендателя.
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