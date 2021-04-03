РКО без комиссии и бизнес-карта в подарок для новых корпоративных клиентов

РКО без комиссии и бизнес-карта в подарок для новых корпоративных клиентовЭнерготрансбанк РКО расчетно-кассовое обслуживание
С 1 апреля в рамках акции «0 рублей за РКО» корпоративные клиенты бесплатно получают бизнес-карту сроком на 2 года, обслуживание также бесплатное.
Напоминаем, что до 30 июня в Энерготрансбанке действуют специальные условия для клиентов— юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, которые открывают первый или дополнительный расчетный счет в Энерготрансбанке.
Акция «0 рублей за РКО» включает:
- бесплатный выпуск и обслуживание Mastercard Business или Visa Business сроком на 2 года;
- открытие счета — 0 рублей;
- ведение счета первые 4 месяца — 0 рублей.
Стоимость других услуг установлена в соответствии с тарифным планом «Стандартный». Ознакомьтесь с условиями тарифа в разделе «Корпоративным клиентам — Открытие и ведение счетов — Стандартные».
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