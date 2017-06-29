Россельхозбанк предлагает потребительские кредиты по ставке от 11,5% годовых

Россельхозбанк предлагает потребительские кредиты по ставке от 11,5% годовыхРоссельхозбанк потребительские кредиты процентная ставка
Россельхозбанк (РСХБ) является одним из лидеров на российском рынке потребительского кредитования. За первые 5 месяцев 2017 года Банк выдал потребительских кредитов на сумму более 35 млрд рублей.
В Банке действуют специальные программы по потребительским кредитам для участников «зарплатных» проектов и для граждан пенсионного возраста с процентной ставкой 11,5% годовых.
Кроме того Россельхозбанк продлевает акцию по отдельным программам потребительского кредитования. Так, по условиям данного предложения снижены процентные ставки по потребительским кредитам на сумму свыше 200 тыс. рублей. А размер ставок для «зарплатных» и «надёжных» клиентов РСХБ, а также работников бюджетной сферы и военнослужащих составляет от 13,5% до 15,5% годовых. Для других категорий заемщиков – от 16,5% до 17,5% годовых.
Получить более подробную информацию об условиях продуктов АО «Россельхозбанк» можно на официальном сайте Банка.
Источник: Россельхозбанк, 29 июня 2017
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