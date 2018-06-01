Россельхозбанк снизил процентные ставки по потребительским кредитам



Россельхозбанк дополнительно снизил процентные ставки в рамках акции «Всем трудящимся» по потребительским кредитам без обеспечения. Акция «Всем трудящимся» стартовала 27 апреля и продлится до конца июня 2018 года.

Теперь процентные ставки Банка составляют:
  • от 10,5% до 12%* - для работников бюджетных организаций, зарплатных и надёжных клиентов Банка,
  • от 12% до 13,5%* - для прочих категорий заёмщиков.
* Процентные ставки действуют при согласии клиента на личное страхование жизни, здоровья и потери работы.
Заявку на получение кредита можно оформить на сайте Россельхозбанка.

Источник: Россельхозбанк, 30 мая 2018



Материалы по теме