Россельхозбанк снизил процентные ставки по потребительским кредитам

Россельхозбанк снизил процентные ставки по потребительским кредитамРоссельхозбанк потребительские кредиты процентная ставка условия кредитования
Россельхозбанк дополнительно снизил процентные ставки в рамках акции «Всем трудящимся» по потребительским кредитам без обеспечения. Акция «Всем трудящимся» стартовала 27 апреля и продлится до конца июня 2018 года.
Теперь процентные ставки Банка составляют:
- от 10,5% до 12%* - для работников бюджетных организаций, зарплатных и надёжных клиентов Банка,
- от 12% до 13,5%* - для прочих категорий заёмщиков.
* Процентные ставки действуют при согласии клиента на личное страхование жизни, здоровья и потери работы.Заявку на получение кредита можно оформить на сайте Россельхозбанка.
Источник: Россельхозбанк, 30 мая 2018
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