Россельхозбанк установил процентные ставки по кредитам на развитие личного подсобного хозяйства от 13% годовых

Россельхозбанк установил процентные ставки по кредитам на развитие личного подсобного хозяйства от 13% годовыхРоссельхозбанк процентная ставка условия кредитования
Россельхозбанк снизил процентные ставки по кредитам для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство на 2,5 – 6,0 п.п. Теперь кредит ЛПХ с обеспечением можно получить по процентной ставке от 13,0 до 14,5% годовых в зависимости от срока кредита и категории клиента, кредит ЛПХ без обеспечения – от 14,5 до 15,5%* годовых.
Кредитные средства предоставляются на различные цели, в том числе на:
- сезонные и капитальные производственные нужды (приобретение горюче-смазочных материалов, приобретение минеральных удобрений, средств защиты растений, приобретение молодняка сельскохозяйственных животных;
- приобретение техники и оборудования (автомобилей, тракторов, поливного оборудования и т.д.);
- на развитие сельскохозяйственной и несельскохозяйственной деятельности в сельской местности.
В зависимости от цели кредитования максимальный срок кредита составляет до 2 или до 5 лет, а минимальный – от 3 месяцев . Максимальная сумма кредита – до 1,5 млн. рублей.
Получить более подробную информацию об условиях продуктов АО «Россельхозбанк» можно на официальном сайте Банка.
Источник: Россельхозбанк, 20 марта 2017
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