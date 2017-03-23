Россельхозбанк установил процентные ставки по кредитам на развитие личного подсобного хозяйства от 13% годовых



Россельхозбанк снизил процентные ставки по кредитам для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство на 2,5 – 6,0 п.п. Теперь кредит ЛПХ с обеспечением можно получить по процентной ставке от 13,0 до 14,5% годовых в зависимости от срока кредита и категории клиента, кредит ЛПХ без обеспечения – от 14,5 до 15,5%* годовых.

Кредитные средства предоставляются на различные цели, в том числе на:
  • сезонные и капитальные производственные нужды (приобретение горюче-смазочных материалов, приобретение минеральных удобрений, средств защиты растений, приобретение молодняка сельскохозяйственных животных;
  • приобретение техники и оборудования (автомобилей, тракторов, поливного оборудования и т.д.);
  • на развитие сельскохозяйственной и несельскохозяйственной деятельности в сельской местности.

В зависимости от цели кредитования максимальный срок кредита составляет до 2 или до 5 лет, а минимальный – от 3 месяцев . Максимальная сумма кредита – до 1,5 млн. рублей.

Получить более подробную информацию об условиях продуктов АО «Россельхозбанк» можно на официальном сайте Банка.


Источник: Россельхозбанк, 20 марта 2017




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