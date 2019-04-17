Россельхозбанк запускает сервис выдачи наличных на кассах торговых точек

Россельхозбанк запускает сервис выдачи наличных на кассах торговых точекMasterCard VISA Россельхозбанк
АО «Россельхозбанк» одним из первых на рынке России совместно с платёжными системами Mastercard и Visa запустил сервис выдачи наличных на кассах торговых точек. Первыми оценить услугу могут посетители Истринской сыроварни Олега Сироты, находящейся по адресу: Московская область, деревня Дубровское.
Выдача денежных средств возможна только при совершении покупки на любую сумму по картам банков, поддерживающих новый сервис*. Держатель банковской карты расплачивается за товар/услугу по карте и одновременно запрашивает у кассира нужную сумму, но не более 5 000 рублей в рамках одной операции.
В результате внедрения сервиса держатели банковских карт получают удобный способ снятия наличных денег, а торговые точки – увеличение количества покупок и сокращение расходов на инкассацию.
Как отметила Первый заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Ирина Жачкина:
«Россельхозбанк активно внедряет современные технологические сервисы, существенно упрощающие банковские операции и доказавшие свою эффективность в мире. Мы стараемся быть ближе к жителям сельских территорий и помочь им получить доступ к финансовым услугам. В частности, для этого РСХБ разработал проект выдачи наличных на кассах торговых точек и начал его реализацию с Истринской сыроварни Олега Сироты. В будущем планируем предоставлять эту услугу для всех торгово-сервисных предприятий, подключенных на эквайринг Банка, на всей территории России. Уверена, что сервис заинтересует не только небольшие торговые точки, но и крупные федеральные сети»Директор по развитию рынка Mastercard в России Иван Исаенко рассказал, что:
«Mastercard первой в России запустила сервис снятия наличных при оплате покупки картой на кассах торговых точек. Совместно с банками и ритейлерами мы активно работаем над тем, чтобы в ближайшем будущем эта возможность была доступна держателям карт по всей стране: от мегаполисов до удалённых уголков. Мы рады, что к числу партнеров присоединился Россельхозбанк и первый магазин его эквайринговой сети. Рады, что вместе с партнерами помогаем соотечественникам решать повседневные задачи»
Генеральный директор Visa в России Екатерина Петелина отметила, что:
«Новый сервис – это, прежде всего, дополнительное удобство для держателей карт, когда можно не только совершить быстрый платеж, но и одновременно получить немного наличных денег на мелкие расходы там, где еще пока не принимают безналичные расчеты. Мы уверены, что такое расширение функционала электронных платежей повысит качество потребительского опыта россиян»А Председатель Союза сыроваров России, владелец Истринской сыроварни Олег Сирота прокомментировал участие фирмы в данном сервисе так:
«Благодаря поддержке Россельхозбанка мы смогли открыть бизнес и успешно его развиваем. РСХБ как никто другой на рынке понимает потребности жителей села, поэтому я рад принять участие в таком важном и интересном совместном проекте – выдача наличных на кассах по платежным картам. Уверен, что услуга будет востребована как среди новых покупателей, так и уже существующих клиентов, и они будут возвращаться к нам снова»
*О возможности поддержки нового сервиса рекомендуем уточнять информацию в банке, выпустившем карту.
Источник: АО «Россельхозбанк» (РСХБ)15 апреля 2019
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