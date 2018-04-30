Россельхозбанк запустил акцию по потребительскому кредитованию «Всем трудящимся»Россельхозбанк акция потребительские кредиты процентная ставка
Россельхозбанк запустил акцию по потребительскому кредитованию «Всем трудящимся». Акция продлится до конца июня 2018 года.
Акцию по потребительским кредитам «Всем трудящимся» предусматривает единую процентную ставку:
- 12% годовых* - на кредиты без обеспечения для сотрудников бюджетных организаций, зарплатных и «надёжных» клиентов Банка.
- 13,5% годовых* - для прочих категорий заёмщиков.
Подобные предложения являются традиционными для РСХБ.
Одновременно с этим Банк снизил процентные ставки по всей линейке потребительских кредитов, ориентированных на различные категории клиентов. Снижение составило до 3,25 процентных пункта.
*Процентная ставка действует при согласии клиента на личное страхование
Источник: В Россельхозбанк, 27 апреля 2018
Материалы по теме
- Список крупнейших банков России 2006 года по версии журнала «Деньги»
- Крупнейшие банки России 2007 года: чистые активы, прибыль, объём выданных кредитов, суммы привлеченных вкладов
- Кредитные и дебетовые карты «Амурский тигр» Россельхозбанка
- Кредит на образование в банках России
- Универсальная кредитная карта МЕТРОБАНКА