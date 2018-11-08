Россельхозбанк запустил акцию «Процентный листопад» по потребительским кредитам



Россельхозбанк запустил акцию «Процентный листопад» по потребительским кредитам без обеспечения сроком от 1 года. Акция «Процентный листопад» действует до 31 декабря 2018 года.

Специальные условия акции позволяют оформить кредит:
  • с процентной ставкой от 10,7%* годовых для зарплатных и «надёжных» клиентов Банка, а также работников бюджетной сферы и крупнейших предприятий РФ;
  • с процентной ставкой от 12,7%* годовых для прочих категорий клиентов;
  • с процентной ставкой от 11,7%* годовых для клиентов, предоставивших дополнительный документ о наличии в собственности объекта недвижимости либо транспортного средства.

Подробные условия специального предложения и кредитных продуктов представлены на сайте Банка.

* при условии оформления личного страхования жизни, здоровья и потери работы.


Источник: Россельхозбанк, 07 ноября 2018




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