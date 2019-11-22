Русфинанс Банк снизил ставки на автомобили премиум-класса до 5,9%Русфинанс Банк автокредиты
Русфинанс Банк снизил в текущем месяце ставки на автокредиты для приобретения автомобилей премиум-класса иностранного производства до 5,9% годовых.
Тариф подразумевает обязательное оформление страхования жизни (СЖ) и КАСКО, а также оплату первоначального взноса (ПВ) в размере от 30% от стоимости автомобиля. Кредит можно получить на срок от 36 до 84 месяцев на сумму от 50 тысяч до 6,5 млн рублей.
До 8,9% годовых снижен банковский тариф для желающих купить любой другой автомобиль иностранного производства. Кредитный продукт требует обязательного оформления СЖ и КАСКО (ПВ – от 10%, срок кредита – от 36 до 60 месяцев). При ПВ до 20% сумма кредита составит от 50 тысяч до 2 млн рублей, при ПВ более 20% - от 50 тысяч до 6,5 млн рублей.
Для покупателей автомобилей иностранного производства, которые не планируют оформлять СЖ, Русфинанс Банк запустил новый тариф со ставкой от 12,9% годовых. Предложение доступно при внесении ПВ от 50% и наличии КАСКО. Срок кредитного договора – от 24 до 60 месяцев; сумма кредита – от 50 тысяч до 6,5 млн рублей.
«Учитывая пожелания клиентов, мы открываем предновогодний период снижением ставок на автокредиты для новых автомобилей премиум-класса и самых популярных в России иномарок. Покупателям в этих сегментах Русфинанс Банк также предлагает новый тариф с привлекательными финансовыми условиями и гибким выбором страховых сервисов»,– прокомментировал директор департамента автокредитования Русфинанс Банка Алексей Бородавин.
Русфинанс Банк также предлагает воспользоваться бесплатным сервисом «Удачное начало», чтобы отложить дату первого платежа по автокредиту со второго на третий месяц. Это позволит заёмщикам оптимизировать расходы после покупки автомобиля.
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