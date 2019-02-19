С картой «Мир» получить кэшбэк легко и выгодно!Банк "Кубань Кредит" Кэшбэк карта "МИР"
Уважаемые клиенты!
Кубань Кредит Банк
Кубань Кредит Банк
Зарегистрируйте свою карту «Мир» на сайте privetmir.ru, оплачивайте покупки у партнеров программы лояльности платежной системы «Мир» и получайте кэшбэк* до 20%.
*Кэшбэк (от англ. cashback — возврат наличных денег) — денежное поощрение в виде возврата части средств, затраченных держателем карты «Мир» на приобретение товаров и услуг, оплаченных с использованием карты «Мир», в рамках кэшбэк-сервиса для держателей карт «Мир».
Программа лояльности направлена на повышение привлекательности банковских карт платежной системы «Мир» и на стимулирование к активному использованию Карт «Мир» при оплате Товаров посредством формирования сети Партнеров, предоставляющих Клиентам денежные поощрения в виде возврата части средств, затраченных ими на приобретение Товаров в рамках проводимых Партнерами Акций. Клиент при оплате Товаров с использованием Карты «Мир» и при соблюдении требований, содержащихся в Правилах, имеет право получать Премию. Размер Премии, условия ее начисления, выплаты и возврата определяются Правилами. Размер Премии и условия ее начисления доводятся Партнером до сведения Клиента путем размещения информации об Акции в Личном кабинете Клиента. В рамках Программы лояльности Клиент приобретает Товар исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
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