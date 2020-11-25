СБП в Telegram: Райффайзенбанк и Invoice предоставили бизнесу возможность принимать платежи по QR-коду через бота

СБП в Telegram: Райффайзенбанк и Invoice предоставили бизнесу возможность принимать платежи по QR-коду через ботаДенежные переводы и платежи Райффайзенбанк АО «НСПК» Система быстрых платежей (СБП) QR-код
Райффайзенбанк и компания Invoice провели интеграцию систем для подключения предприятий малого бизнеса к Системе быстрых платежей (СБП). Данное решение значительно упростит процесс подключения и использования СБП.
Теперь малый бизнес сможет принимать платежи по QR-коду и управлять счетами через Telegrаm-бота. Это одно из первых решений на российском рынке, которое позволит выставлять счета покупателям — генерировать QR-код на оплату — прямо со смартфона продавца.
Invoice является официальным партнером НСПК и вендором СБП. Компания предлагает готовые решения для бизнеса по приему безналичных платежей. Новый сервис позволит клиентам Райффайзенбанка подключить свои торговые точки к СБП, выбрав подходящее решение для онлайн- или офлайн-магазинов. Кроме того, в сервис уже встроена система лояльности Invoice, специально адаптированная под СБП и начисляющая бонусы в размере 2% от суммы покупки.
«Райффайзенбанк активно развивает сервисы по приему платежей по QR-кодам для компаний разных сегментов. Прием платежей через СБП существенно дешевле приема платежей по картам и удобнее наличных. Наше сотрудничество с Invoice дает дополнительные преимущества, такие как начисление бонусов, оплата через Telegram-бота. Мы считаем, что развитие сервисов будет и дальше способствовать росту оплат по СБП, и все больше компаний предпочтут именно этот способ приема платежей как наиболее удобный и продвинутый», — прокомментировал Георгий Коннов, руководитель направления по развитию электронной коммерции Райффайзенбанка.
- Invoice по умолчанию начисляет 2% от суммы чека за каждую покупку через СБП, дополнительно ТСП может настроить бонусные алгоритмы по своему усмотрению или выбрать готовые решения для конкретной сферы бизнеса.
Инвойс — российская компания, разработчик программного обеспечения в области финансовых технологий, входит в одноименную группу компаний. Инвойс предлагает широкий спектр услуг и продуктов в сфере платежной индустрии для бизнеса и финансовых организаций. В 2019 году компания расширила возможности приема безналичных платежей с банковских карт в стационарных объектах торговли, разработав решение на базе технологии QR-кодов. С 2020 года пользователи получили возможность принимать платежи через СБП по QR-коду Invoice. Головной офис компании находится в Москве, офис разработки расположен в Новосибирске, также имеются региональные представительства в городах Екатеринбург и Барнаул. Серверы компании размещены на площадке Mail.ru в нескольких дата-центрах, расположенных на территории России.
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