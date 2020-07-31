Серебряная монета Банка России «Творчество Владимира Высоцкого» 25 рублей.

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АО «Севастопольский Морской банк» предлагает вашему вниманию памятную монету «Творчество Владимира Высоцкого» из серебра пробы 925/1000 номиналом 25 рублей, качеством «пруф», отчеканенную российским монетным двором в Санкт-Петербурге
Владимир Семенович Высоцкий (25.01.1938 – 25.07.1980) – поэт, актер, автор и исполнитель песен.
Несмотря на удачные актерские работы в театре и кино, вся страна знала Высоцкого в первую очередь как поэта и певца, автора и исполнителя собственных песен. Написанные сначала как стилизации под дворовые, они позже необыкновенно расширили круг тем и образов, став, по чьему-то меткому определению, подлинной «энциклопедией советской жизни». Сатирические, военные, спортивные, исповедальные, шуточные, трагические и гражданственные песни принесли автору как феноменальную популярность, так и множество проблем. Острая социальная направленность песен, затрагивающих ряд запретных тем, не нравилась властям: стихи поэта на родине практически не печатались, он почти не появлялся на телевидении, не издавались его пластинки.
Только после смерти поэта начали выходить книги его стихов и прозы, собрания сочинений, диски-гиганты. Посмертное признание стало официальным в 1987 году, когда Владимиру Высоцкому была присвоена Государственная премия СССР.
Выпускаемые Банком России памятные монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приёму по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.
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