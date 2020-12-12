Сеть АЗС «Профит» — партнер программ привилегий Кредит Урал Банка

Сеть АЗС «Профит» — партнер программ привилегий Кредит Урал БанкаПластиковые карты Кредит Урал Банк (КУБ) Кэшбэк
АО «Инвестиционная компания «Профит»*, крупнейшая в Магнитогорске автозаправочная сеть – партнер программ привилегий Кредит Урал Банка.
При оплате заправленных литров любой картой Кредит Урал Банка «Профит» начисляет 2% от суммы покупки в виде бонусов**, которые можно использовать при последующих заправках на АЗС сети «Профит».
Приобретайте качественное топливо для своего автомобиля с существенной экономией для бюджета! Адреса станций, график работы и другая информация о партнере — в разделе «Привилегии для держателей карт» на нашем сайте.
* АО «Инвестиционная компания «Профит» работает на рынке более десяти лет, обслуживая как розничных клиентов, так и предприятия. Среди постоянных партнеров – ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат». Ежемесячно «Профит» закупает непосредственно у заводов-изготовителей около 6 млн. литров топлива евро-класса. Компания располагает собственной нефтебазой, топливозаправочной техникой в количестве 15 единиц.
**1 бонус=1 руб. (использование бонусов по сроку не ограничено)
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