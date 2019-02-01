Спортивный кэшбэк с картой Visa Platinum Банка «Агророс»VISA Банк "Агророс" Кэшбэк
«Готовь лыжи зимой, а велосипед - весной!». Подарите своему мужчине на 23 февраля сноуборд, о котором он так давно мечтал. И в марте Вас ждет сюрприз- велосипед. С февраля по март 2019 года держателям карт Visa Platinum банка "Агророс" при покупке велосипеда, лыж и иного спортивного товара возвращается CashBack до 5%. По иным категориям покупок держатели карт традиционно могут получить CashBack до 1%. Отследить статистику использования карты и рассчитать сумму CashBack можно в мобильном банке Банка «Агророс».
Банк Агророс
Банк Агророс
С подробными условиями можно ознакомиться на сайте банка в разделе Пластиковые карты или по телефону: 8 800-222-44-19
- Открытие счета, выпуск и обслуживание основной карты:
- Выпуск карты – бесплатно.
- Ежемесячная комиссия за обслуживание:
при среднемесячном остатке на счете карты не менее 30 000 руб. за календарный месяц
или
при условии совершения Клиентом безналичных операций по оплате с помощью карты/ее реквизитов не менее 10 000 руб. – бесплатно.
В иных случаях – 100 руб. ежемесячно, комиссия за обслуживание списывается на пятый рабочий день следующего месяца за предыдущий календарный месяц.
- Комиссия не взимается при отсутствии операций по счету карты в течение календарного месяца.
- Выпуск карты – бесплатно.
- Выпуск дополнительной карты: 500 руб./единовременно
- Плата за срочный выпуск карты: 1000 руб.
- Минимальная сумма первоначального взноса на счет: 0 руб.
- Выпуск карты взамен каждой основной / дополнительной карты по инициативе Клиента (в случаях механических повреждений карты; утраты ПИН-кода к карте; утраты карты; компрометации карты): 500 руб./единовременно
- Блокировка авторизаций по карте при ее утрате 6 (как основной, так и дополнительной) или при компрометации: 200 руб.
- Запрос информации об остатке на счете, совершенный в банкоматах (кроме банкоматов АО «Банк «Агророс» и «ФК Открытие»): 30 руб.
- Лимит по операциям получения наличных денежных средств в банкоматах, ежедневно: 300 000 руб.
- Смена ПИН-кода в банкоматах в банкоматах и терминалах: 30 рублей
- Cash Back: 0,5 %
- Cash Back Platinum: 1 %
- Сash Back Platinum по отдельным категориям ТСП: 4 %
- Начисление процентов на остаток средств на Картсчете, годовых: 4 % годовых
- Конвертация суммы операции в валюту счета для оплаты операции, совершенной клиентом по карте: 2,0% от суммы операции
Владельцам карты Visa Platinum доступны:
- совершение покупок с помощью бесконтактных технологий платежей;
- получение дохода на остаток по Картсчету,
- снятие наличных денежных средств в любой точке мира
- оплата в интернете и проведение операций 24 часа в сутки.
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