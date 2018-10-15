Стартовала акция «Баллы в одно касание с Visa» от МКБ

Стартовала акция «Баллы в одно касание с Visa» от МКБSamsungPay VISA Московский Кредитный Банк
С 15 октября по 16 декабря 2018 года в Московском Кредитном банке стартует новая акция по картам Visa: при оплате через Samsung Pay, клиент дополнительно получает 5% за покупки в любых категориях баллами МКБ Бонус.
Баллы будут накапливаться на бонусном счете в два этапа. До 1 декабря 2018 года клиенты получат баллы за покупки, совершенные в период с 15 октября по 15 ноября 2018 года, а до 1 января 2019 года — за покупки, совершенные в период с 16 ноября по 16 декабря 2018 года. Максимальная сумма вознаграждения по акции за один период — не более 1 000 баллов.
При подключенном годовом Пакете услуг, призовые баллы будут начисляться в дополнение к баллам, полученным в рамках основных условий программы «МКБ Бонус». Максимально возможное количество начисленных баллов за календарный месяц — 3 000 баллов.
Использование баллов осуществляется в рамках стандартных условий программы «МКБ Бонус».
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