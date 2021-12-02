СВОЯ кредитная карта от РоссельхозБанка

СВОЯ кредитная карта от РоссельхозБанкаПластиковые карты Россельхозбанк кредитная карта
С сегодняшнего дня клиентам Россельхозбанка доступна новая кредитная карта СВОЯ с лимитом до 1 млн рублей и льготным периодом до 115 дней. Выпуск и обслуживание карты бесплатные. К карте можно подключить одну из двух программ – «Кешбэк на все» или «Выбери свой кешбэк». Максимальный кешбэк составит 15% от покупок по одной из категорий на выбор, среди них рестораны, транспорт и АЗС.
«Условия новой СВОЕЙ кредитной карты с продолжительным грейс-периодом, когда процент за использование заемных средств не взимается, позволяют комфортнее управлять своими тратами. Большим преимуществом для наших клиентов станет возможность неограниченное количество раз и без комиссии снимать наличные в банкоматах в течение трех месяцев с даты заключения договора, на рынке это довольно редкая опция. Все это делает наше предложение по-настоящему привлекательным в преддверии новогодних праздников», – отметил заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Арташес Сивков.
В поддержку нового карточного продукта банк запустил предновогоднюю рекламную кампанию, лицом которой станет актриса театра и кино, телеведущая и амбассадор РСХБ Юлия Высоцкая.
Подробную информацию по продукту можно получить в отделениях банка, мобильном приложении, по номеру телефона контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте банка.
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