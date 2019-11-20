Связь-Банк предлагает ULTRACARD всем участникам Программы лояльности «Ультра-Глобэкс»VISA Кэшбэк Связь-Банк
Участникам Программы лояльности «Ультра Глобэкс» с 1 декабря 2019 года Связь-Банк предлагает оформить дебетовую карту VISA с программой лояльности ULTRACARD, кэшбэком до 10% и начислением процентов на остаток до 5% годовых в рублях.
Новую карту VISA ULTRACARD можно выпустить, оформив заявку в мобильном приложении «Живи-онлайн», на сайте, в любом отделении, либо обратившись в Контакт-центр или мессенджерах Связь-Банка. Также подключить программу лояльности ULTRACARD можно к действующим картам Связь-Банка Visa Rewards, Visa Gold, Visa Infinite. Все привилегии платежной системы VISA автоматически распространяются на владельцев ULTRACARD.
Основные условия карты:
VISA ULTRACARD
VISA ULTRACARD
- Кэшбэк до 10% - На выбранную категорию (Категория кэшбэк до 10%: АЗС, РЕСТОРАНЫ/КАФЕ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ДОСУГ, УСЛУГИ ТАКСИ, СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ И СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ. Полный список МСС-кодов ТСП для повышенного начисления кэшбэка приведен в Приложении №26 к Правилам выпуска и использования банковских карт ПАО АКБ «Связь-Банк».)
Кэшбэк до 1% - На все остальные покупки (За оплату покупок и услуг по остальным категориям начисляется и выплачивается кэшбэк до 1%. Размер кэшбэка зависит от объема трат по карте в месяц. Обращаем внимание, что кэшбэк рассчитывается после обработки операций Банком, как правило на 2-5 дней позже фактической даты проведения операции по карте. Сумма операции, не учтенная в текущем месяце, войдет в базу расчета кэшбэка следующего месяца. Кэшбэк за месяц не может превышать 5 000 рублей. Банк ограничивает сумму кэшбэка, зачисленную на Счет Карты за Отчетный период по Расходным операциям, совершенным клиентом в выбранной категории (для повышенного начисления кэшбэка), расчетной величиной, определенной как трехкратная сумма кэшбэка, рассчитанная данному Клиенту в данном Отчетном периоде в остальных категориях.)
- До 5% на остаток - По счету карты (Процент на остаток зависит от ежедневного остатка на счете карты. Проценты начисляются ежедневно и выплачиваются не позднее первого рабочего дня месяца, следующего за расчетным.)
- Обслуживание карты - Бесплатно (При условии совершения покупок на сумму не менее 10 000 руб./мес., иначе 149 руб./мес.)
- Снятие наличных - Бесплатно (Свыше 10 000 руб./месяц – 1% от суммы выдачи (мин. 180 руб.), комиссия не распространяется на банкоматы ПАО АКБ «Связь-Банк» и банкоматы банков-партнеров, указанных в Тарифах ПАО АКБ «Связь-Банк» по Карте «Ультракард» (Тарифы))
- SMS-банкинг - Бесплатно
- До 5% на остаток - По счету карты (Процент на остаток зависит от ежедневного остатка на счете карты. Проценты начисляются ежедневно и выплачиваются не позднее первого рабочего дня месяца, следующего за расчетным.)
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