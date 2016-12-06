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Связь-Банк снизил ставки по потребительским кредитам до 14,9%

06.12.16

Связь-Банк (Группа Внешэкономбанка) снизил минимальную процентную ставку на 1,6% по всем потребительским кредитам для физлиц и военнослужащих до 14,9%. Предложение касается следующих потребительских кредитов:
•     Кредит наличными.
•     Кредит наличными на рефинансирование.
•     Кредит наличными для военнослужащих.

Ставки по потребительским кредитам Связь-Банка остаются одними из наиболее доступных на рынке среди крупнейших универсальных банков. Предлагаемые банком ставки существенно ниже среднерыночных значений полной стоимости потребительских кредитов (процентов), выведенных Банком России (взят период с 1июля по 30 сентября 2016 г).

Так, по данным Банка России, среднерыночное значение процентной ставки по нецелевым потребительским кредитам, включая кредиты на рефинансирование, начинаются:
  • по займам сроком до 1 года - с 16,46%
  • по займам сроком свыше 1 года - с 18,82%.

Как отметил Директор Департамента продаж и обслуживания Связь-Банка Антон Анищенко:
«Снижение ставок по потребительским займам – это очередной шаг навстречу нашим клиентам по всей России, кто работает, учится, служит, планирует отдых или подарки родным и близким к новогодним праздникам. Мы предложим наиболее оптимальные условия кредитования, чтобы все те планы, которые были задуманы, смогли осуществиться без лишних затрат»

Источник: Связь-Банк, 5 декабря 2016





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 Автор проекта: Галина Парфирьевна
экономист

Работала в крупнейших банках Казахстана и России. Пишет аналитические и обзорные статьи про депозиты, кредиты, ипотеке и другие банковские услуги для населения и предпринимателей. Официальный сайт Банкирши.





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