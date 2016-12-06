|
|
О проекте
|
Связь-Банк снизил ставки по потребительским кредитам до 14,9%06.12.16 Связь-Банк потребительский кредит процентная ставка
Связь-Банк (Группа Внешэкономбанка) снизил минимальную процентную ставку на 1,6% по всем потребительским кредитам для физлиц и военнослужащих до 14,9%. Предложение касается следующих потребительских кредитов:
• Кредит наличными.
• Кредит наличными на рефинансирование.
• Кредит наличными для военнослужащих.
Ставки по потребительским кредитам Связь-Банка остаются одними из наиболее доступных на рынке среди крупнейших универсальных банков. Предлагаемые банком ставки существенно ниже среднерыночных значений полной стоимости потребительских кредитов (процентов), выведенных Банком России (взят период с 1июля по 30 сентября 2016 г).
Так, по данным Банка России, среднерыночное значение процентной ставки по нецелевым потребительским кредитам, включая кредиты на рефинансирование, начинаются:
Как отметил Директор Департамента продаж и обслуживания Связь-Банка Антон Анищенко:
«Снижение ставок по потребительским займам – это очередной шаг навстречу нашим клиентам по всей России, кто работает, учится, служит, планирует отдых или подарки родным и близким к новогодним праздникам. Мы предложим наиболее оптимальные условия кредитования, чтобы все те планы, которые были задуманы, смогли осуществиться без лишних затрат»
Источник: Связь-Банк, 5 декабря 2016
Материалы по теме
Последние новости
|
Автор проекта: Галина Парфирьевна
экономист
Работала в крупнейших банках Казахстана и России. Пишет аналитические и обзорные статьи про депозиты, кредиты, ипотеке и другие банковские услуги для населения и предпринимателей. Официальный сайт Банкирши.
Последние новости на сегодняПоложена ли компенсация по вкладам моих родителей и какова сумма старого вклада на данный год? 16.12.16
Успешно завершён пилотный проект Ханты-Мансийского банка по переводу зарплаты клиентов на карты национальной платёжной системы «Мир» 23.12.16
Интересное на сайте
|
Все используемые в текстах товарные знаки и логотипы компаний являются собственностью их законных владельцев.
Копирование и перепечатка статей без согласия автора запрещена.
Авторские права защищены законом. Copyright © Официальный сайт Банкирша.com .2016
|bankirsha.com