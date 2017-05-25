Связь-Банк улучшил условия льготного автокредитования с госучастием

Связь-Банк улучшил условия льготного автокредитования с госучастиемСвязь-Банк автокредиты условия кредитования
Связь-Банк улучшил условия льготного автокредитования с государственным участием.
Так, обновлённая программа Связь-Банка теперь позволяет приобрести автомобиль стоимостью до 1 450 000 рублей, а максимальная сумма кредита увеличена до 1 160 000 рублей.
Минимальная процентная ставка по программе составляет 8,65%. По условиям программы получить кредит можно на новый автомобиль 2016 или 2017 года выпуска, произведённый на территории России. Государственная программа субсидирования автокредитов будет действовать до 31 декабря 2017 года.
Директор по развитию программ кредитования Банка Андрей Точеный сообщил, что:
«С начала 2017 года доля кредитов по программе господдержки растёт и на данный момент составляет 22% от общего портфеля автокредитов. Новые автомобили, произведённые на территории РФ, интересны клиентам, желающим приобрести средство передвижения из приемлемого ценного сегмента, который охватывает большинство массовых автомобилей. Средняя сумма кредита по госпрограмме, по нашим подсчётам, составляет 550 тыс. рублей. Новые условия позволят увеличить средний чек и расширить модельный ряд доступных к покупке автомобилей»
Источник: Связь-Банк, 24 мая 2017
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