Тарифы на обслуживание корпоративных карт в Челиндбанке станут выгоднее

Тарифы на обслуживание корпоративных карт в Челиндбанке станут выгоднееVISA ЧЕЛИНДБАНК пластиковые карты
С 11 марта 2019 г. в ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» вступают в действие измененные тарифы на эмиссию и обслуживание корпоративных карт.
Челиндбанк
Челиндбанк
Прекращается выпуск карт Visa Business Electron и снижается стоимость выпуска/перевыпуска карты Visa Business Silver в рублях РФ и иностранной валюте.
Так, тариф за выпуск/перевыпуск карты составит 300 рублей сроком на один год и 500 рублей – на два года (вместо 850 и 1500 рублей соответственно).
Тариф за выпуск/перевыпуск карты в иностранной валюте составит 5 долларов США или 4 евро за карту сроком на 1 год; 8 долларов США или 7 евро – за карту сроком на два года (вместо 14 долларов США или 12 евро, и 25 долларов США и 22 евро соответственно).
Зачисление денежных средств на Счет - 0,3%
Выдача наличных в инфраструктуре ЧЕЛИНДБАНКА - 1%
Ежедневный максимальный суммарный лимит выдачи наличных по картам Представителей 100 000 ₽ (Включая все комиссии. Может быть изменен по заявлению Клиентана ежемесячный лимит)
Неснижаемый остаток на Счете - 5 000 ₽ (Первоначально не устанавливается, если расчетный счет организации открыт в ЧЕЛИНДБАНКе; Размер неснижаемого остатка, может быть изменен по решению Уполномоченного лица ОПЕРУ или филиала Банка)
Ознакомиться с полными тарифами на эмиссию и обслуживание корпоративных карт можно по ссылке.
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