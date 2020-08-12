Таврический Банк запустил новый сервис переводов с карты на карту



С 11 августа 2020 клиентам Таврического Банка и держателям карт других российских банков стал доступен новый сервис переводов с карты на карту.

Сделать перевод можно на сайте Банка, в интернет-банке «Частный клиент» и мобильном приложении Таврического, для этого достаточно заполнить простую форму, указав реквизиты своей карты, номер карты получателя платежа и сумму перевода. Безопасность платежей обеспечивается поддержкой сервиса 3D Secure.

Пополнение карт Таврического Банка с карт других банков осуществляется без комиссии.

Поддерживаются переводы с использованием карт платежных систем VISA, Mastercard и МИР любых российских банков.

Тарифы на услугу «Перевод с карты на карту» Таврического Банка (АО)




Вид перевода Размер комиссии Ограничения по сумме/ количеству переводов
Перевод на карту Таврического Банка (АО) 0%
Не более 100 000 руб./1 перевод;
не более 8 переводов/сутки;
не более 300 000 руб./сутки;
не более 1 500 000 руб./месяц;
не менее 1 руб./1 перевод.
Перевод с карты Таврического Банка (АО) на карту стороннего банка 2% от суммы перевода, минимум 50 руб.
Перевод между картами сторонних банков 1,5% от суммы перевода, минимум 49 руб.






Материалы по теме