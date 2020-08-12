Таврический Банк запустил новый сервис переводов с карты на карту

Таврический Банк запустил новый сервис переводов с карты на картуДенежные переводы и платежи MasterCard VISA карта "МИР" Банк «Таврический»
С 11 августа 2020 клиентам Таврического Банка и держателям карт других российских банков стал доступен новый сервис переводов с карты на карту.
Сделать перевод можно на сайте Банка, в интернет-банке «Частный клиент» и мобильном приложении Таврического, для этого достаточно заполнить простую форму, указав реквизиты своей карты, номер карты получателя платежа и сумму перевода. Безопасность платежей обеспечивается поддержкой сервиса 3D Secure.
Пополнение карт Таврического Банка с карт других банков осуществляется без комиссии.
Поддерживаются переводы с использованием карт платежных систем VISA, Mastercard и МИР любых российских банков.
Тарифы на услугу «Перевод с карты на карту» Таврического Банка (АО)
|Вид перевода
|Размер комиссии
| Ограничения по сумме/ количеству переводов
|Перевод на карту Таврического Банка (АО)
|0%
|Не более 100 000 руб./1 перевод;
не более 8 переводов/сутки;
не более 300 000 руб./сутки;
не более 1 500 000 руб./месяц;
не менее 1 руб./1 перевод.
|Перевод с карты Таврического Банка (АО) на карту стороннего банка
| 2% от суммы перевода, минимум 50 руб.
|Перевод между картами сторонних банков
|1,5% от суммы перевода, минимум 49 руб.
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