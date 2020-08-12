Таврический Банк запустил новый сервис переводов с карты на карту

Перевод на карту Таврического Банка (АО)

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Не более 100 000 руб./1 перевод;

не более 8 переводов/сутки;

не более 300 000 руб./сутки;

не более 1 500 000 руб./месяц;

не менее 1 руб./1 перевод.

