Теплые осенние встречи с картой Visa Platinum

Теплые осенние встречи с картой Visa PlatinumVISA Банк "Агророс" Кэшбэк
Наступает пора уютных встреч в кафе в компании близких. Расплачиваясь в октябре картой Visa Platinum банка "Агророс" в местах общественного питания, барах, кафе, ресторанах вы имеете возможность получить CashBack до 5%. По иным категориям покупок держатели карт традиционно могут получить CashBack до 1%. Отследить статистику использования карты и рассчитать сумму CashBack можно в мобильном банке Банка «Агророс».
Visa Platinum
Visa Platinum
С подробными условиями можно ознакомиться на сайте банка в разделе Пластиковые карты или по телефону: 8 800-222-44-19
Владельцам карты Visa Platinum доступны:
- совершение покупок с помощью бесконтактных технологий платежей;
- получение дохода на остаток по Картсчету,
- снятие наличных денежных средств в любой точке мира
- оплата в интернете и проведение операций 24 часа в сутки.
Что такое CashBack? И как высчитать сумму возврата?
Cash Back выплачивается на Картсчет по итогам предыдущего календарного месяца, начисляется по операциям, совершенным с 01.11.2017 г. Сash Back Platinum выплачивается на Картсчет по итогам предыдущего календарного месяца при условии, если общая сумма безналичных операций по карте составит не менее 10 000,00 рублей /месяц., начисляется по операциям, совершенным с 01.11.2017 г. Размер Кешбэк рассчитывается исходя из суммы операций, отраженных на Картсчете в Отчетном периоде и совершаемых с использованием Карт. В случае осуществления возврата денежных средств по проведенной ранее Операции после даты выплаты Cash Back или Сash Back Platinum по ней, сумма выплаченного Cash Back или Сash Back Platinum по данной Операции будет вычтена из суммы начисления за последующие периоды.
CashBack/Cash Back Platinum не начисляется на следующие виды операций:
- пополнение Картсчета наличным и безналичным способами;
- списание денежных средств с Картсчета без использования карты или ее реквизитов;
- списание денежных средств с Картсчета при использовании сервиса P2P (по реквизитам карты);
- получение наличных денежных средств в банкоматах, устройствах самообслуживания и кассах кредитных организаций.
- операции в казино и тотализаторах, on-line играх и т.д.: 7801 (казино), 7802 (тотализаторы), 7994 (on-line игры), 7995 (ставки в казино, тотализаторах и т.д., лотерейные билеты), операции, связанные с покупкой лотерейных билетов и облигаций: 7800, операции в пользу страховых компаний и паевых фондов: 6300, 5960, операции с финансовыми организациями: 6010 (платежи в кассе), 6011 (платежи через ATM), 6012 (оплата по кредиту и т.д.), 6211 (ценные бумаги), 6529, 6530 (пополнение баланса счета), операции в пользу ломбардов: 5933, операции, связанные с перечислением средств на счета в Банке и других банках: 4829, 6532, 6533, 6534, 6536, 6537, 6538 (денежные переводы), 6540 (финансовые операции), операции, связанные с пополнением электронных кошельков: 6050, 6051, операции по оплате платежей в пользу государственных организаций: 9222 (пени и штрафы), 7276, 9311 (налоги и сборы).
Сash Back Platinum не суммируется с Cash Back, по одной Карте выплачивается только один из видов Cash Back.
Банк Агророс
Банк Агророс
Указанные коды классификации торговых предприятий по типу деятельности - МСС (Merchant Category Code), присваиваются банком, обслуживающим торговые точки. Банк не несет ответственность за неверно указанный код МСС банками, участниками МПС, обслуживающими торговые точки. Максимальная сумма выплаты составляет 5 000,00 рублей.
«Cash Back Platinum по отдельным категориям ТСП» (ТСП – торгово-сервисные предприятия) выплачивается на Картсчет по итогам предыдущего календарного месяца дополнительно к Cash Back Platinum при условии, если общая сумма безналичных операций по карте составит не менее 15 000,00 рублей/календарный месяц (при сумме безналичных операций от 10 000,00 до 14 999,00 рублей/календарный месяц начисляется Cash Back Platinum в размере 1%). Начисление «CashBack Platinum по отдельным категориям ТСП» производится на сумму безналичных операций, проведенных в течение отчетного месяца по следующим категориям (MCC): Места общественного питания, рестораны, Бары, Фастфуд: 5812, 5813, 5814 - с 01.10.18г. по 31.10.18г. Указанные коды классификации торговых предприятий по типу деятельности - МСС (Merchant Category Code), присваиваются банком, обслуживающим торговые точки. Банк не несет ответственность за неверно указанный код МСС банками, участниками МПС, обслуживающими торговые точки. Максимальная сумма выплаты составляет 5 000,00 рублей.
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