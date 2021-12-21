ТКБ.Карта - выгодная дебетовая карта с повышенным кешбэком



ТКБ.Карта (40402 bytes)
ТКБ.Карта
Банк ТКБ выпустил новый карточный продукт ТКБ.Карта. Данная карта выпускается на платежной системе VISA, что позволит совершать покупки в том чиле за рубежом. Ее держатели получают до 5% кешбэка и до 5% годовых на остаток. Кроме того, Банк предлагает ряд дополнительных преимуществ и выгодные условия для держателей ТКБ.Карты.

Карта выпускается бесплатно и полностью бесплатна в обслуживании. Также можно выпустить бесплатно 2 дополнительные карты на себя или близкого человека.

Проценты на остаток. Одно из главных преимуществ ТКБ.Карты в начислении процентов на остаток: 5% на ежедневный остаток до 300 000 рублей включительно.

Покупай и будь в плюсе. Получать выгоду владельцы дебетовой ТКБ.Карты могут даже совершая покупки. Бонусы возвращаются на карту в виде кешбэка за покупки:

  • 5% - в повышенных категориях: развлечения, красота, авто, путешествия, дом и ремонт. Новую категорию пользователь может выбирать раз в 3 месяца.
  • 0,5% - в категориях фастфуд, супермаркеты, бакалейные магазины, почтовые услуги.
  • 1% - за прочие покупки.

Максимальная сумма кешбэка - 3 000 бонусных баллов в месяц. При превышении месячного лимита бонусы начисляются по коэффициенту 0,5% от суммы покупки. Полученные баллы клиент может обменять на рубли по курсу 1 балл = 1 рубль. Бонусными рублями можно компенсировать покупки на сумму от 1 000 рублей.

Выгоду и размер кешбэка легко рассчитать на онлайн-калькуляторе на сайте Банка. Например, если держатель карты тратит, в т.ч. в интернет-магазинах, 50 000 рублей ежемесячно (учитываются и оплаты в категориях пониженного начисления баллов), а расходы в категориях подключенного тематического пакета в месяц составляют 10 000 рублей, то клиенту будет начислено 18 000 бонусных рублей в год.

Наличные бесплатно. Еще одно преимущество дебетовой ТКБ.Карты в том, что ее владельцы могут ежемесячно бесплатно снимать наличные:

  • до 300 000 рублей включительно в банкоматах банка ТКБ;
  • до 100 000 рублей включительно в банкоматах других банков.

Денежные переводы по номеру телефона. Держатель ТКБ.Карты может выполнять переводы по номеру телефона - до 100 000 рублей в месяц. Карту можно пополнять с карт и счетов, открытых в других банках.

Все операции доступны в ТКБ Экспресс. Управлять кэшбэком, переводить близким, пополняйть свою карту и оплачивать услуги, открыть вклад и накопительной счет, выпустить виртуальную карту Клиент сможет в интернет-банке ТКБ Экспресс и мобильном приложении (доступно для скачивания в App Store и Google Play).

Ознакомиться подробнее с условиями по дебетовой ТКБ.Карте, а также заполнить заявку на ее выпуск можно на сайте Банка.


Список МСС кодов и категорий по операциям с кэшбеком в рамках тематических пакетов



Пакет «Авто»


  • АЗС, автомойка и буксировка
    • Мойка машин 7542
    • Буксировка 7549
    • Станции техобслуживания (с или без дополнительных услуг) 5541
    • Топливозаправки, автоматические 5542
    • Дилеры топлива – уголь, нефтяное топливо, сжиженное топливо, древесное топливо 5983

  • Дилеры
    • Дилеры автомобилей и грузовиков – продажа, обслуживание, ремонт, запасные части, аренда 5511
    • Дилеры автомобилей и грузовиков (только подержанные) – продажа 5521
    • Дилеры лодок 5551
    • Дилеры дач-прицепов, трейлеров для отдыха и коммунальных услуг 5561
    • Дилеры мотоциклов 5571
    • Дилеры снегоходов 5598
    • Различные дилеры автоматических средств передвижения – не классифицированные 5599
    • Дилеры домов на колесах 5592

  • Автозапчасти
    • Магазины автомобильных шин 5532
    • Магазины запчастей, аксессуаров 5533

  • Ремонтные услуги
    • Мастерские по покраске автомобилей 7535
    • Ремонтные мастерские по кузовным работам 7531
    • Мастерские по починке шин и восстановлению протектора 7534
    • Автомобильные сервисные центры (не дилеры) 7538


Пакет «Красота»


  • Спортивные заведения
    • Спортплощадки, коммерческий спорт, профессиональные спортивные клубы, спорт-промоутеры 7941
    • Клубы – загородные клубы, членские клубы (спортивные, отдыха, легкоатлетические), частные курсы игры в гольф 7997

  • Парикмахерские и салоны красоты
    • Парикмахерские и цирюльни 7230
    • Здоровье и Красота 7298
    • Массажные салоны 7297

  • Спорттовары
    • Магазины велосипедов – продажа и обслуживание 5940
    • Магазины спортивных товаров 5941


Пакет «Развлечения»


  • Театры и кинотеатры
    • Театры (за исключением кинотеатров), агентства по распространению билетов 7922
    • Кинотеатры 7832
    • Производство и распространение кино и видео продукции 7829
    • Видеопрокаты 7841

  • Развлечения
    • Танцплощадки, школы и студии 7911
    • Группы, оркестры, эстрадные артисты 7929
    • Бильярдные 7932
    • Боулинги 7933
    • Развлечения и выставки для туристов 7991
    • Парки аттракционов, карнавалы, цирки, гадалки 7996
    • Аквариумы, дельфинарии, океанарии 7998
    • Услуги по отдыху и развлечениям (включая плавательные бассейны, миниатюрные гольф-площадки, лыжные горки, инструктаж по играм и спорту, аренда лодок) 7999
    • Клубы видеоигр (интерактивные игры и развлекательные машины, такие как музыкальные автоматы, видеоигры, пинбольные машины, пейнтбол и игры с лазертегом, механические игры и будки мгновенной фотографии) 7994

  • Бары и рестораны
    • Магазины общественного питания 5811
    • Места питания, рестораны 5812
    • Бары, коктейльные, дискотеки, ночные клубы и таверны – места общественного питания, торгующие алкогольными напитками 5813


Пакет «Дом и ремонт»


  • Товары для ремонта
    • Склад бытовых материалов 5200
    • Строительные материалы, магазины пиломатериалов 5211
    • Стекло, краска, обои 5231
    • Магазины половых покрытий 5713

  • Мебель
    • Камины, каминные заслонки и магазины аксессуаров 5718
    • Оборудование, мебель и магазины домашней обстановки (за исключением бытовой техники) 5712
    • Смешанные магазины предметов домашней обстановки 5719

  • Товары для дома
    • Драпировка, обойка, оконные шторы, занавески, тюль и т.п. 5714
    • Магазины домашней утвари 5251
    • Магазин материалов для лужаек и сада 5261



Пакет «Путешествия»


  • Транспорт
    • Авиа перевозчики, авиалинии 3000-3350, 4511
    • Железные дороги 4011
    • Транспортные услуги – загородные и пригородные пассажирские перевозки, включая паромы 4111
    • Пассажирские железнодорожные перевозки 4112
    • Аренда автомобилей 3351-3441
    • Автобусные линии, чартеры, экскурсионные автобусы 4131
    • Круизные линии/пароходы 4411
    • Аэропорты, терминалы аэропортов, летные поля 4582

  • Отели и Мотели
    • Отели и Мотели 3501-3780, 7011

  • Туристические агентства
    • Туристические агентства и организаторы экскурсий 4722, 4723


СПИСОК ОПЕРАЦИЙ ПОНИЖЕННОГО НАЧИСЛЕНИЯ БАЛЛОВ


  • Бакалейные магазины и супермаркеты 5411
  • Почтовые услуги 9402
  • Точки быстрого питания 5814


СПИСОК ОПЕРАЦИЙ, ПО КОТОРЫМ НЕ НАЧИСЛЯЮТСЯ / НЕ КОМПЕНСИРУЮТСЯ БАЛЛЫ


  • Перечисление средств на счета, открытые в финансовых организациях и платежных системах 4829
  • Ломбарды 5933
  • Получение наличных денежных средств через кассы (пункты выдачи наличных денежных средств) финансовых организаций 6010
  • Получение наличных денежных средств через банкоматы финансовых организаций 6011
  • Услуги финансовых организаций, платежи в их пользу 6012
  • Электронные средства платежа («квази-деньги») 6050
  • Нефинансовые организации — валютные операции, денежные переводы, дорожные чеки 6051
  • Услуги брокеров и дилеров ценных бумаг, приобретение ценных бумаг 6211
  • Платежи, переводы, права требования, Р2Р – переводы 6531, 6532, 6533, 6534, 6535, 6536, 6537, 6538
  • Покупка/пополнение небанковской предоплаченной (подарочной) карты 6540
  • Иной сервис 7299
  • Рекламные услуги 7311
  • Кредитные бюро 7321
  • Бизнес услуги 7399
  • Оплата ставок в играх и пари, лотерейных билетов, услуг казино, тотализаторов и иной основанной на риске деятельности 7800, 7801, 7802, 7995
  • Профессиональные услуги 8999
  • Оплата коммунальных услуг, госпошлин, штрафов, налогов 4900, 7276, 9211, 9222, 9223, 9311, 9399
  • Прямой маркетинг - услуги страхования / Услуги страховых компаний 5960, 6300
  • Оплата телекоммуникационных услуг и оборудования 4812, 4814, 4813, 4815, 4816, 4899



Комментарии и отзывы отсутствуют Комментировать!




Материалы по теме