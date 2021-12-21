ТКБ.Карта - выгодная дебетовая карта с повышенным кешбэком

ТКБ.Карта - выгодная дебетовая карта с повышенным кешбэкомПластиковые карты Транскапиталбанк дебетовая карта Кэшбэк
Банк ТКБ выпустил новый карточный продукт ТКБ.Карта. Данная карта выпускается на платежной системе VISA, что позволит совершать покупки в том чиле за рубежом. Ее держатели получают до 5% кешбэка и до 5% годовых на остаток. Кроме того, Банк предлагает ряд дополнительных преимуществ и выгодные условия для держателей ТКБ.Карты.
ТКБ.Карта
ТКБ.Карта
Карта выпускается бесплатно и полностью бесплатна в обслуживании. Также можно выпустить бесплатно 2 дополнительные карты на себя или близкого человека.
Проценты на остаток. Одно из главных преимуществ ТКБ.Карты в начислении процентов на остаток: 5% на ежедневный остаток до 300 000 рублей включительно.
Покупай и будь в плюсе. Получать выгоду владельцы дебетовой ТКБ.Карты могут даже совершая покупки. Бонусы возвращаются на карту в виде кешбэка за покупки:
- 5% - в повышенных категориях: развлечения, красота, авто, путешествия, дом и ремонт. Новую категорию пользователь может выбирать раз в 3 месяца.
- 0,5% - в категориях фастфуд, супермаркеты, бакалейные магазины, почтовые услуги.
- 1% - за прочие покупки.
Максимальная сумма кешбэка - 3 000 бонусных баллов в месяц. При превышении месячного лимита бонусы начисляются по коэффициенту 0,5% от суммы покупки. Полученные баллы клиент может обменять на рубли по курсу 1 балл = 1 рубль. Бонусными рублями можно компенсировать покупки на сумму от 1 000 рублей.
Выгоду и размер кешбэка легко рассчитать на онлайн-калькуляторе на сайте Банка. Например, если держатель карты тратит, в т.ч. в интернет-магазинах, 50 000 рублей ежемесячно (учитываются и оплаты в категориях пониженного начисления баллов), а расходы в категориях подключенного тематического пакета в месяц составляют 10 000 рублей, то клиенту будет начислено 18 000 бонусных рублей в год.
Наличные бесплатно. Еще одно преимущество дебетовой ТКБ.Карты в том, что ее владельцы могут ежемесячно бесплатно снимать наличные:
- до 300 000 рублей включительно в банкоматах банка ТКБ;
- до 100 000 рублей включительно в банкоматах других банков.
Денежные переводы по номеру телефона. Держатель ТКБ.Карты может выполнять переводы по номеру телефона - до 100 000 рублей в месяц. Карту можно пополнять с карт и счетов, открытых в других банках.
Все операции доступны в ТКБ Экспресс. Управлять кэшбэком, переводить близким, пополняйть свою карту и оплачивать услуги, открыть вклад и накопительной счет, выпустить виртуальную карту Клиент сможет в интернет-банке ТКБ Экспресс и мобильном приложении (доступно для скачивания в App Store и Google Play).
Ознакомиться подробнее с условиями по дебетовой ТКБ.Карте, а также заполнить заявку на ее выпуск можно на сайте Банка.
Список МСС кодов и категорий по операциям с кэшбеком в рамках тематических пакетов
Пакет «Авто»
- АЗС, автомойка и буксировка
- Мойка машин 7542
- Буксировка 7549
- Станции техобслуживания (с или без дополнительных услуг) 5541
- Топливозаправки, автоматические 5542
- Дилеры топлива – уголь, нефтяное топливо, сжиженное топливо, древесное топливо 5983
- Мойка машин 7542
- Дилеры
- Дилеры автомобилей и грузовиков – продажа, обслуживание, ремонт, запасные части, аренда 5511
- Дилеры автомобилей и грузовиков (только подержанные) – продажа 5521
- Дилеры лодок 5551
- Дилеры дач-прицепов, трейлеров для отдыха и коммунальных услуг 5561
- Дилеры мотоциклов 5571
- Дилеры снегоходов 5598
- Различные дилеры автоматических средств передвижения – не классифицированные 5599
- Дилеры домов на колесах 5592
- Дилеры автомобилей и грузовиков – продажа, обслуживание, ремонт, запасные части, аренда 5511
- Автозапчасти
- Магазины автомобильных шин 5532
- Магазины запчастей, аксессуаров 5533
- Магазины автомобильных шин 5532
- Ремонтные услуги
- Мастерские по покраске автомобилей 7535
- Ремонтные мастерские по кузовным работам 7531
- Мастерские по починке шин и восстановлению протектора 7534
- Автомобильные сервисные центры (не дилеры) 7538
- Мастерские по покраске автомобилей 7535
Пакет «Красота»
- Спортивные заведения
- Спортплощадки, коммерческий спорт, профессиональные спортивные клубы, спорт-промоутеры 7941
- Клубы – загородные клубы, членские клубы (спортивные, отдыха, легкоатлетические), частные курсы игры в гольф 7997
- Спортплощадки, коммерческий спорт, профессиональные спортивные клубы, спорт-промоутеры 7941
- Парикмахерские и салоны красоты
- Парикмахерские и цирюльни 7230
- Здоровье и Красота 7298
- Массажные салоны 7297
- Парикмахерские и цирюльни 7230
- Спорттовары
- Магазины велосипедов – продажа и обслуживание 5940
- Магазины спортивных товаров 5941
- Магазины велосипедов – продажа и обслуживание 5940
Пакет «Развлечения»
- Театры и кинотеатры
- Театры (за исключением кинотеатров), агентства по распространению билетов 7922
- Кинотеатры 7832
- Производство и распространение кино и видео продукции 7829
- Видеопрокаты 7841
- Театры (за исключением кинотеатров), агентства по распространению билетов 7922
- Развлечения
- Танцплощадки, школы и студии 7911
- Группы, оркестры, эстрадные артисты 7929
- Бильярдные 7932
- Боулинги 7933
- Развлечения и выставки для туристов 7991
- Парки аттракционов, карнавалы, цирки, гадалки 7996
- Аквариумы, дельфинарии, океанарии 7998
- Услуги по отдыху и развлечениям (включая плавательные бассейны, миниатюрные гольф-площадки, лыжные горки, инструктаж по играм и спорту, аренда лодок) 7999
- Клубы видеоигр (интерактивные игры и развлекательные машины, такие как музыкальные автоматы, видеоигры, пинбольные машины, пейнтбол и игры с лазертегом, механические игры и будки мгновенной фотографии) 7994
- Танцплощадки, школы и студии 7911
- Бары и рестораны
- Магазины общественного питания 5811
- Места питания, рестораны 5812
- Бары, коктейльные, дискотеки, ночные клубы и таверны – места общественного питания, торгующие алкогольными напитками 5813
- Магазины общественного питания 5811
Пакет «Дом и ремонт»
- Товары для ремонта
- Склад бытовых материалов 5200
- Строительные материалы, магазины пиломатериалов 5211
- Стекло, краска, обои 5231
- Магазины половых покрытий 5713
- Склад бытовых материалов 5200
- Мебель
- Камины, каминные заслонки и магазины аксессуаров 5718
- Оборудование, мебель и магазины домашней обстановки (за исключением бытовой техники) 5712
- Смешанные магазины предметов домашней обстановки 5719
- Камины, каминные заслонки и магазины аксессуаров 5718
- Товары для дома
- Драпировка, обойка, оконные шторы, занавески, тюль и т.п. 5714
- Магазины домашней утвари 5251
- Магазин материалов для лужаек и сада 5261
- Драпировка, обойка, оконные шторы, занавески, тюль и т.п. 5714
Пакет «Путешествия»
- Транспорт
- Авиа перевозчики, авиалинии 3000-3350, 4511
- Железные дороги 4011
- Транспортные услуги – загородные и пригородные пассажирские перевозки, включая паромы 4111
- Пассажирские железнодорожные перевозки 4112
- Аренда автомобилей 3351-3441
- Автобусные линии, чартеры, экскурсионные автобусы 4131
- Круизные линии/пароходы 4411
- Аэропорты, терминалы аэропортов, летные поля 4582
- Авиа перевозчики, авиалинии 3000-3350, 4511
- Отели и Мотели
- Отели и Мотели 3501-3780, 7011
- Отели и Мотели 3501-3780, 7011
- Туристические агентства
- Туристические агентства и организаторы экскурсий 4722, 4723
- Туристические агентства и организаторы экскурсий 4722, 4723
СПИСОК ОПЕРАЦИЙ ПОНИЖЕННОГО НАЧИСЛЕНИЯ БАЛЛОВ
- Бакалейные магазины и супермаркеты 5411
- Почтовые услуги 9402
- Точки быстрого питания 5814
СПИСОК ОПЕРАЦИЙ, ПО КОТОРЫМ НЕ НАЧИСЛЯЮТСЯ / НЕ КОМПЕНСИРУЮТСЯ БАЛЛЫ
- Перечисление средств на счета, открытые в финансовых организациях и платежных системах 4829
- Ломбарды 5933
- Получение наличных денежных средств через кассы (пункты выдачи наличных денежных средств) финансовых организаций 6010
- Получение наличных денежных средств через банкоматы финансовых организаций 6011
- Услуги финансовых организаций, платежи в их пользу 6012
- Электронные средства платежа («квази-деньги») 6050
- Нефинансовые организации — валютные операции, денежные переводы, дорожные чеки 6051
- Услуги брокеров и дилеров ценных бумаг, приобретение ценных бумаг 6211
- Платежи, переводы, права требования, Р2Р – переводы 6531, 6532, 6533, 6534, 6535, 6536, 6537, 6538
- Покупка/пополнение небанковской предоплаченной (подарочной) карты 6540
- Иной сервис 7299
- Рекламные услуги 7311
- Кредитные бюро 7321
- Бизнес услуги 7399
- Оплата ставок в играх и пари, лотерейных билетов, услуг казино, тотализаторов и иной основанной на риске деятельности 7800, 7801, 7802, 7995
- Профессиональные услуги 8999
- Оплата коммунальных услуг, госпошлин, штрафов, налогов 4900, 7276, 9211, 9222, 9223, 9311, 9399
- Прямой маркетинг - услуги страхования / Услуги страховых компаний 5960, 6300
- Оплата телекоммуникационных услуг и оборудования 4812, 4814, 4813, 4815, 4816, 4899
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