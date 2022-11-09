Уникальная кредитная карта Промтрансбанка «112 дней без %»



Переводы с кредитной карты в Банке ПТБ бесплатные — мы не взимаем комиссию и не начисляем проценты, если вы переводите кредитные средства в сумме до 30 000 рублей в расчетный период через наши сервисы. На такие переводы распространяется льготный беспроцентный период.

Преимущества карты:

  • льготный период до 112 дней,
  • кредитный лимит до 500 000 рублей,
  • перевод на счета других банков бесплатно – 30 000 рублей в месяц,
  • минимальная сумма платежа от суммы задолженности,
  • кешбэк 1% рублями,
  • доступ к денежным средствам 24/7.

Выгодно:

  • выпуск карты – бесплатно,
  • обслуживание – бесплатно,
  • интернет-банк – бесплатно,
  • решение в течение 30 минут после подачи заявки.

Всё это вы получите, открыв кредитную карту ПТБ!

Понравились условия? Заполняйте дистанционную заявку прямо сейчас.

Более подробную информацию узнавайте в отделениях Банка или по телефону +7(347)299-99-99.

А также можно заказать обратный звонок или заполнить заявку онлайн или написать WhatsApp, Telegram +7(967)749-49-49.

Мы рады видеть Вас в наших отделениях.




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