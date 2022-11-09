Уникальная кредитная карта Промтрансбанка «112 дней без %»Пластиковые карты кредитная карта Промтрансбанк
Переводы с кредитной карты в Банке ПТБ бесплатные — мы не взимаем комиссию и не начисляем проценты, если вы переводите кредитные средства в сумме до 30 000 рублей в расчетный период через наши сервисы. На такие переводы распространяется льготный беспроцентный период.
Преимущества карты:
- льготный период до 112 дней,
- кредитный лимит до 500 000 рублей,
- перевод на счета других банков бесплатно – 30 000 рублей в месяц,
- минимальная сумма платежа от суммы задолженности,
- кешбэк 1% рублями,
- доступ к денежным средствам 24/7.
Выгодно:
- выпуск карты – бесплатно,
- обслуживание – бесплатно,
- интернет-банк – бесплатно,
- решение в течение 30 минут после подачи заявки.
Всё это вы получите, открыв кредитную карту ПТБ!
Понравились условия? Заполняйте дистанционную заявку прямо сейчас.
Более подробную информацию узнавайте в отделениях Банка или по телефону +7(347)299-99-99.
А также можно заказать обратный звонок или заполнить заявку онлайн или написать WhatsApp, Telegram +7(967)749-49-49.
Мы рады видеть Вас в наших отделениях.
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