UnionPay за 4900 рублей: Россельхозбанк снизил комиссию за выпуск карты

UnionPay за 4900 рублей: Россельхозбанк снизил комиссию за выпуск картыПластиковые карты Россельхозбанк UnionPay карта "МИР" дебетовая карта
Россельхозбанк снизил комиссию за выпуск дебетовых карт международной платежной системы UnionPay International. С 1 декабря и до конца января 2023 года комиссия за выпуск этих карт составит 4900 рублей.
«В преддверии новогодних каникул Россельхозбанк запускает акцию на полезный инструмент для комфортного отпуска – карты платёжной системы UnionPay. Существенная скидка на комиссию за выпуск карты вместе с преимуществами комплексного предложения РСХБ поможет нашим клиентам планировать путешествия с большим удобством на протяжении всего будущего года», – отметила директор Департамента развития розничных продуктов и процессов РСХБ Елена Волосевич.
Также акция распространяется на кобейджинговые карты МИР, выпускаемые совместно с платежной системой UnionPay International.
Дебетовые карты UnionPay предоставляют возможность оплаты товаров, услуг и снятия наличных в 180 странах и регионах. В банке доступна широкая линейка тарифных планов, в том числе и премиальные.
Подробную информацию по продуктам Россельхозбанка можно получить в отделениях банка, по номеру телефона контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте банка.
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