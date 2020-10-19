Универсальная карта UNO VISA Gold в банке «НЕЙВА»Пластиковые карты VISA Кэшбэк Банк "Нейва"
Дорогие клиенты, настоящие и будущие! Сегодня, 19 октября 2020 года мы торжественно объявляем, что универсальная карта UNO Банка «НЕЙВА” становится доступной для оформления, получения и использования!
Вот самые главные ее преимущества:
- Большой кэшбэк — 3% на все! Больше не нужно выгадывать, высчитывать! Все ваши покупки несут вам выгоду 3% - даже затраты на коммуналку, налоги и страховки!
- Карта может быть как дебетовой, так и кредитной — выбирайте сами свой вариант!
- До 6,25% в рублях на остаток собственных средств по счету — а если это дебетовой карта, то и 0,8% в валюте!
А также традиционные преимущества всех карт нашего банка — бесплатные переводы по номеру карты, номеру телефона, реквизитам счета, выгодный курс обмена валют в современном и удобном мобильном приложении. Карта UNO выпускается как в традиционном пластиковом варианте — так и без материального носителя.
Обслуживание карты бесплатно, при условии суммы покупок по карте в месяца более 15000 рублей, либо на счете должны лежать деньги в размере от 35 000 рублей. В других случаях стоимость обслуживание стои 59 или 99 рублей в месяц, в зависимости от наличия физической карты.
Именно поэтому мы называем карту UNO универсальной, это действительно решение большинства ежедневных финансовых задач: с UNO выгодно тратить, выгодно копить, удобно жить! Мы уверены, что вскоре UNO вполне может стать вашей главной картой на каждый день!
Появились вопросы? Вам с удовольствием ответят специалисты круглосуточного контакт-центра Банка «НЕЙВА» по телефону 8?800?7000?213 (звонок по России бесплатный), через WhatsApp, Telegram, Viber по номеру +7?905?8005?070, а также через чат на сайте банка и в системе «Банк-он-Лайн».
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