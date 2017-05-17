Уралтрансбанк совместно с ОРС приступили к обслуживанию карт JCB

Уралтрансбанк совместно с ОРС приступили к обслуживанию карт JCBJCB Уралтрансбанк банкоматы пластиковые карты
Уралтрансбанк, в рамках совместного с НКО ОРС*«Объединённая расчётная система» обслуживания, приступил к обслуживанию в своих банкоматах держателей карт международной платёжной системы JCB**.
Во всей сети банкоматов Уралтрансбанка держатели карт международной платёжной системы JCB теперь могут снимать наличные. Принимаются карты JCB, выпущенные в любой стране, где представлена данная платёжная система. Сервис соответствует международному стандарту EMV, что позволяет обеспечивать повышенный уровень безопасности операций.
Руководитель отдела банковских карт Уралтрансбанка Суслонова Надежда Михайловна это событие прокомментировала так:
«Уралтрансбанк стремится обеспечить своим клиентам максимальный комфорт при обслуживании, что также относится и к функциональности наших банкоматов. На сегодняшний день наши устройства принимают к обслуживанию карты всех ведущих международных платёжных систем, что повышает их доступность. Банк также запланировал работу по обслуживанию карт JCB при поддержке НКО «ОРС» в своих кассах и торговых терминалах. Интерес банка к японской национальной платежной системе обусловлен ростом туристических потоков из стран азиатского региона в УРФО, а также высокого темпа развития JCB в России»Справка:
* НКО ОРС - НКО «Объединённая расчётная система»
**JCB — крупнейшая платёжная система Японии и одна из пяти ведущих платежных систем мира. Занимает третье место в мире среди платежных систем по количеству точек приема карт. Компания JCB основана в 1961 году. Карты JCB выпускаются в 23 странах – в Японии, России, США, Корее, Таиланде, Австрии, Сингапуре, Индонезии, Китае, на Филиппинах и т. д.
Источник: Уралтрансбанк, 15.05.2017
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