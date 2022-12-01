В Банке «Кузнецкий» появилась новая серия монет «Алмазный фонд России»Деньги монеты памятные монеты Банк «Кузнецкий» серебряные монеты
В Банк «Кузнецкий» поступила новая серия памятных монет «Алмазный фонд России», которая включает в себя новинку «Нагрудный знак с портретом Петра I». На реверсе рельефное изображение нагрудного знака с портретом Петра I на фоне выполненного в технике лазерного матирования традиционного древнерусского орнамента; вверху по окружности – рельефная надпись: «АЛМАЗНЫЙ ФОНД РОССИИ».
В коллекцию входят монеты номиналом «3 РУБЛЯ» и номиналом «25 РУБЛЕЙ», выполненные из серебра 925 пробы. Содержание химически чистого металла не менее 31,10 г. в монете номиналом «3 РУБЛЯ», масса драгоценного металла в чистоте 155,50 г – номинал «25 РУБЛЕЙ». Чеканка: Санкт-Петербургский монетный двор (СПМД). Тираж монеты номиналом «3 РУБЛЯ» - 3000 шт., монеты номиналом «25 РУБЛЕЙ» - 850 шт.
Более подробную информацию можно получить в Головном офисе Банка, на сайте банка в разделе «Монеты» или по бесплатному телефону 8-800-100-64-10.
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