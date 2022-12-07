В Энерготрансбанке действуют скидки на драгоценные монеты

В Энерготрансбанке действуют скидки на драгоценные монетыДеньги монеты памятные монеты Энерготрансбанк серебряные монеты
С 1 декабря клиенты могут со скидкой приобрести некоторые драгоценные монеты, выпущенные Банком России в 2022 году.
Монеты посвящены исторической и культурной тематике, часть из них относится к сериям «Памятники архитектуры России», «Герои Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», «Красная книга».
Все монеты выполнены из серебра пробы 925/1000, их вес — от 17 грамм, стоимость — от 2700 рублей.
Любая из монет может стать ценным подарком к Новому году и Рождеству и пополнить нумизматическую коллекцию. Весь ассортимент монет представлен в разделе Частным клиентам – Монеты и слитки.
Приобретайте монеты в офисах Энерготрансбанка.
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