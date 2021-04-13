Виртуальная кэшбек карта Райффайзенбанка

Виртуальная кэшбек карта РайффайзенбанкаПластиковые карты Райффайзенбанк Кэшбэк Виртуальная карта
Дебетовую Кэшбэк карту теперь можно выпустить в полностью цифровом формате без пластика: клиенты Райффайзенбанка могут оформить ее за несколько минут в мобильном приложении Райффайзен Онлайн.
Карта без пластика сохранила все преимущества Кэшбэк карты — это бесплатное обслуживание на весь срок и 1,5% кэшбэка рублями за все покупки без ограничения по максимальной или минимальной сумме. При этом для оформления цифровой карты не нужно встречаться с курьером или ехать в отделение — она доступна сразу в мобильном приложении и всегда под рукой в смартфоне.
«Создание цифровых финансовых продуктов остается одним из наших ключевых приоритетов. И цифровая карта отражает главный рыночный тренд — это простой инструмент, который мгновенно решает финансовые задачи клиента. Мы видим, как меняется отношение к банковским сервисам — за последний год количество и объем платежей в онлайн-каналах существенно выросли. Клиенты активно использовали NFC и сервисы бесконтактной оплаты, то есть все меньше пользовались физическим пластиком», — отметил руководитель команды роста некредитных продуктов Райффайзенбанка Павел Лоуцкер.
При этом клиент в любой момент может выпустить и пластиковую Кэшбэк карту, но к другому счету и с другими реквизитами.
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