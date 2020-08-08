Виртуальные подарочные карты BMW

Виртуальные подарочные карты BMWПластиковые карты VISA Московский Индустриальный банк Виртуальная карта
BMW Group Россия разработала и выпустила виртуальную карту в партнерстве с ПАО «МИнБанк», процессинговым центром Best2Pay и международной платежной системой Visa.
Карты BMW
Карты BMW
BMW Group Россия представляет первую на российском рынке виртуальную подарочную карту автомобильного бренда. Ею можно пользоваться как обычной банковской картой — совершать любые покупки, в том числе офлайн при помощи смартфона с технологией NFC.
Виртуальная карта BMW — новинка, созданная специально для российского рынка. Оформить карту можно на сайте bmw.ru, заполнив простую форму буквально за пару минут. Пополнить можно с любой другой банковской карты. Сразу после оформления получателю карты приходит письмо со ссылкой для активации. После активации картой можно пользоваться, в том числе привязав в Apple Pay, Samsung Pay или Google Pay.
Виртуальная карта BMW — это предоплаченная digital-карта Visa, банковский продукт. Картой можно расплачиваться в российских дилерских центрах BMW и BMW Motorrad и в Школе водительского мастерства BMW Driving Experience. А еще клиенты могут совершать покупки онлайн, вводя реквизиты карты, а также в офлайн-магазинах и супермаркетах, оплачивать счета в кафе и ресторанах.
По умолчанию баланс карты не может превышать 15 тысяч рублей, а ежемесячный оборот — 40 тысяч рублей. После прохождения идентификации эти ограничения снимаются, эта опция вскоре станет доступна для клиентов. Сейчас идет работа над скидками и опциями, которые скоро получат владельцы карт.
При покупке виртуальной карты BMW можно выбрать один из трех вариантов дизайна — BMW, BMW M и BMW Motorrad.
В дизайне карты BMW использован узнаваемый паттерн — узор решетки радиатора
Карта BMW
BMW M — цвета гоночных автомобилей BMW
Карта BMW M
Карта BMW Motorrad — дань классике: для нее дизайнеры создали логотип, отсылающий к истории бренда
Карта BMW Motorrad
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