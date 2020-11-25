Владельцам карт Visa Почта Банка стала доступна оплата с помощью Кошелёк Pay и SwatchPAY!Пластиковые карты VISA Почта Банк Кошелёк Pay SwatchPAY
Держатели карт Visa, выпущенных Почта Банком, получили возможность совершать покупки через сервис бесконтактной оплаты Кошелёк Pay, встроенный в приложение «Кошелёк», и SwatchPAY. Для карт Mastercard банка такая возможность появилась в конце прошлого года.
В приложение «Кошелёк» (доступно на iOS и Android) можно добавить банковские карты и совершать покупки касанием своего смартфона — с помощью сервиса бесконтактной оплаты Кошелёк Pay. Для этого достаточно отсканировать карту через NFC или ввести её данные вручную. С Кошельком вы больше не забудете свои карточки дома — они всегда будут под рукой в вашем телефоне. Кроме того, в приложение можно добавить карты лояльности торговых сетей и всегда оставаться в курсе скидок и спецпредложений. Сервис Кошелёк Pay сертифицирован на соответствие стандартам безопасности международных платежных систем. Оплачивать покупки с его помощью — абсолютно безопасно: фактический номер банковской карты заменяется «токеном» для цифровой транзакции. Данные зашифрованы самыми надежными алгоритмами и не передаются продавцу в момент оплаты. С помощью Кошелёк Pay оплачивать покупки могут владельцы смартфонов Huawei, Honor и других Android-смартфонов с NFC и версией ОС 5.0 и выше*.
Приложение SwatchPAY! позволяет совершать покупки с помощью часов фирмы Swatch без использования банковской карты или телефона – нужно лишь прикоснуться часами с поддержкой NFC к платежному терминалу. Чтобы воспользоваться этим сервисом, необходимо приобрести модели из коллекции SwatchРAY! в одном из магазинов Swatch в России, затем установить приложение SwatchPAY! (доступно на iOSи Android) на свой смартфон и привязать к часам карту Visa.
* Убедитесь, что у вас установлена актуальная версия приложения «Кошелёк», чтобы оплачивать покупки бесконтактно картами Visa.
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