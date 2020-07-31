Возьми Hyundai в кредит в Русфинанс Банке по минимальной ставке

Возьми Hyundai в кредит в Русфинанс Банке по минимальной ставкеАвтокредит Русфинанс Банк
Русфинанс Банк усиливает поддержку клиентов и снижает ставки по автокредитам для бренда Hyundai до минимального за последние несколько лет уровня.
Теперь для клиентов банка кредит на приобретение автомобиля Hyundai доступен по ставке от 8,8% годовых*. Предложение является одним из самых привлекательных на российском рынке и распространяется на все модели корейского бренда.
Например, при приобретении бестселлера массового сегмента Hyundai Solaris ежемесячный платеж для клиентов Русфинанс Банка составит 15 тысяч рублей. Полная стоимость автомобиля: 773 600 рублей. Кредитный договор заключается на 36 месяцев по ставке 8,8% годовых при условии страхования жизни и внесения 46% от стоимости автомобиля в качестве первоначального взноса.
«Наша стратегия направлена на укрепление лидирующей позиции на рынке за счет предложения клиентам передовых решений и продуктов. Поэтому Русфинанс Банк продолжает реализовать тренд на снижение ставок в кредитных программах, разработанных для конкретных марок. Автомобили Hyundai стабильно востребованы у российских автомобилистов, а наши новые ставки открывают для поклонников корейского бренда дополнительные привлекательные возможности», – прокомментировал Алексей Бородавин, директор департамента автокредитования Русфинанс Банка.
При покупке любых моделей Hyundai автолюбители могут также воспользоваться бесплатным сервисом Русфинанс Банка для отсрочки первого платежа по автокредиту на срок до 60 дней**.
Подробные условия кредитования, требования к условиям страхования и заемщикам можно уточнить у представителей Русфинанс Банка в официальных дилерских центрах Hyundai.
Ранее банк улучшил условия кредитования по программе KIA Finance.
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