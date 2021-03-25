ЮниКредит Банк меняет алгоритм расчета условий бесплатного облуживания дебетовых карт

ЮниКредит Банк меняет алгоритм расчета условий бесплатного облуживания дебетовых картПластиковые карты дебетовая карта ЮниКредит Банк
С 1 апреля расчет критериев бесплатного обслуживания дебетовых карт будет происходить по новому алгоритму, более выгодному для клиентов. Изменения затронут держателей всех дебетовых карт – PRIME, EXTRA, AIR, GOLD, CLASSIC и АвтоКарты.
- При расчете балансов на счетах будут учитываться остатки по состоянию на конец операционного дня в последний рабочий день календарного месяца. Учитываются все счета, вклады и страховые взносы по программам инвестиционного и накопительного страхования жизни от ООО «СК «Ингосстрах-Жизнь», ООО СК «Росгосстрах Жизнь» (ранее – ООО «СК «Эрго Жизнь») и ООО СК «Альянс Жизнь. Ранее по счетам и вкладам считались среднемесячные остатки.
- Покупки теперь будут учитываться по всем картам, выпущенным в рамках одного типа. Например, по Visa Signature будут считаться все покупки по картам Visa Signature в 3 валютах. Ранее покупки учитывались только по основной рублевой карте.
- Поступления будут считаться по всем рублевым счетам за прошедший месяц. Ранее поступления считались только по основной рублевой карте.
Такой же алгоритм будет применяться при предоставлении доступа в бизнес-залы аэропортов держателям пакетов PRIME и EXTRA и при предоставлении поездок c премиальным сервисом Wheely держателям пакетов PRIME.
Сумма балансов, покупок и поступлений, необходимая для бесплатного обслуживания, остается прежней для всех типов карт.
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