ЮниКредит Банк меняет алгоритм расчета условий бесплатного облуживания дебетовых карт



С 1 апреля расчет критериев бесплатного обслуживания дебетовых карт будет происходить по новому алгоритму, более выгодному для клиентов. Изменения затронут держателей всех дебетовых карт – PRIME, EXTRA, AIR, GOLD, CLASSIC и АвтоКарты.


  1. При расчете балансов на счетах будут учитываться остатки по состоянию на конец операционного дня в последний рабочий день календарного месяца. Учитываются все счета, вклады и страховые взносы по программам инвестиционного и накопительного страхования жизни от ООО «СК «Ингосстрах-Жизнь», ООО СК «Росгосстрах Жизнь» (ранее – ООО «СК «Эрго Жизнь») и ООО СК «Альянс Жизнь. Ранее по счетам и вкладам считались среднемесячные остатки.

  2. Покупки теперь будут учитываться по всем картам, выпущенным в рамках одного типа. Например, по Visa Signature будут считаться все покупки по картам Visa Signature в 3 валютах. Ранее покупки учитывались только по основной рублевой карте.

  3. Поступления будут считаться по всем рублевым счетам за прошедший месяц. Ранее поступления считались только по основной рублевой карте.


Такой же алгоритм будет применяться при предоставлении доступа в бизнес-залы аэропортов держателям пакетов PRIME и EXTRA и при предоставлении поездок c премиальным сервисом Wheely держателям пакетов PRIME.

Сумма балансов, покупок и поступлений, необходимая для бесплатного обслуживания, остается прежней для всех типов карт.




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