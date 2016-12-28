ЮниКредит Банк продолжит в 2017 году выдачу кредитов по программе льготного автокредитования с государственной поддержкой

|
|
О проекте
|
ЮниКредит Банк продолжит в 2017 году выдачу кредитов по программе льготного автокредитования с государственной поддержкой28.12.16 ЮниКредит Банк автокредиты господдержка
По итогам совещания в Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации кредитным организациям было объявлено о продлении программы государственного субсидирования процентной ставки по автокредитам.
В связи с этим в 2017 году ЮниКредит Банк намерен предложить своим клиентам кредит на специальных условиях в рамках программы по ставке от 7,5% годовых, c минимальным первоначальным взносом от 20% и сроком кредита до 3-х лет. Кредит может быть предоставлен на автомобили иностранных и отечественных марок 2016 и 2017 года выпуска стоимостью до 1 млн 150 тысяч рублей.
Для получения автокредита по госпрограмме можно обратиться в офис ЮниКредит Банка или к официальному дилеру. Решение может быть принято уже через 15 минут, для подачи заявки достаточно иметь с собой 2 документа: паспорт и водительское удостоверение.
Сотрудничество банков с Министерством промышленности и торговли в области стимулирования автокредитования, а также своевременная поддержка Правительства РФ позволяет создать максимально выгодное предложение для конечного потребителя, оказывая положительное влияние как на рост спроса на рынке, так и на развитие автомобильной промышленности. Все эти механизмы обеспечивают слаженное функционирование экономики и поддерживают покупательскую способность населения.
Начальник Управления по работе с партнёрами ЮниКредит Банка Денис Алфёров сказал следующее:
«Программа с государственным субсидированием очень востребована среди покупателей и мы видим, что вкупе с другими направлениями в рамках поддержки автомобильного производства, реализуемыми Министерством промышленности и торговли РФ, это приводит к положительным результатам – до 60% автокредитов, оформленных в нашей стране в 2016 году, приходится на эту программу. В этом году с помощью участия ЮниКредит Банка в программе льготного автокредитования покупателями новых автомобилей стали более 20 тысяч клиентов Банка. Продление госпрограммы по автокредитам в 2017 году создаст дополнительный спрос у покупателей, а для участников рынка – производителей, дилеров, банков – расширит потенциал для активной работы в дальнейшем».
Более подробно с условиями по автокредиту с государственной поддержкой можно ознакомиться в разделе «Автокредит» сайта ЮниКредит Банка.
Источник: ЮниКредит Банк, 26.12.2016 г.
Материалы по теме
Последние новости
|
Автор проекта: Галина Парфирьевна
экономист
Работала в крупнейших банках Казахстана и России. Пишет аналитические и обзорные статьи про депозиты, кредиты, ипотеке и другие банковские услуги для населения и предпринимателей. Официальный сайт Банкирши.
Последние новости на сегодняПоложена ли компенсация по вкладам моих родителей и какова сумма старого вклада на данный год? 16.12.16
ЮниКредит Банк продолжит в 2017 году выдачу кредитов по программе льготного автокредитования с государственной поддержкой 28.12.16
Интересное на сайте
|
Все используемые в текстах товарные знаки и логотипы компаний являются собственностью их законных владельцев.
Копирование и перепечатка статей без согласия автора запрещена.
Авторские права защищены законом. Copyright © Официальный сайт Банкирша.com .2016
|bankirsha.com