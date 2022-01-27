За 2021 год «Хлынов» выплатил населению свыше 87 млн рублей



Оплачивая покупки дебетовыми и кредитными картами банка «Хлынов», клиенты гарантированно получают выгодный кэшбэк. Так, в 2021 году кэшбэк вернули более 60 тысяч человек на общую сумму свыше 87 миллионов рублей. В сравнении с 2020 годом выплаченный кэшбэк вырос на 24%.

Карты банка «Хлынов» позволяют получать повышенный кэшбэк от различных ежедневных трат: покупка продуктов, столовые, кафе, рестораны, фастфуд, одежда и обувь, бытовая техника и электроника, ремонт и строительство, АЗС и автоуслуги, детская одежда и товары для школы, развлечения (компьютерные онлайн-игры, кинотеатры, аттракционы), общественный транспорт, аптеки, товары для садоводства.

Одними из популярных карт среди клиентов банка «Хлынов» по возврату кэшбэка стали:

  • дебетовая карта «Будь уверен» - дает возможность вернуть 10% за покупку одежды и обуви, 5% за оплату в фастфудах, столовых, кафе и ресторанах, 3% на АЗС;
  • кредитная карта «120 дней» - дает возможность вернуть 5% за покупку бытовой техники и электроники, 3% на оплату ремонта и строительства, 3% на автоуслуги, СТО, АЗС (покупка бензина, шин; автоуслуги, шиномонтаж и автосервис).


Посмотреть сумму кэшбэка можно в Интернет-банке или в мобильном приложении банка «Хлынов». Кэшбэк начисляется деньгами на карту по итогам месяца, и поступившие денежные средства можно сразу расходовать на любые цели. Максимальная ежемесячная сумма кэшбэка составляет 1000 рублей с одной карты. Таким образом, клиент банка «Хлынов» может вернуть с покупок на каждую свою карту до 12.000 рублей в год!

Выбрать карту банка «Хлынов» и подробнее ознакомиться с программой начисления кэшбэка можно на сайте банка.



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